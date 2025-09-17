Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пенсионеры привезли. Как Кейн сделал дубль в ворота Челси в матче ЛЧ
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 23:32 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:52
127
0

ВИДЕО. Пенсионеры привезли. Как Кейн сделал дубль в ворота Челси в матче ЛЧ

Гарри сделал счет 3:1 на 63-й минуте поединка первого тура еврокубка

17 сентября 2025, 23:32 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:52
127
0
ВИДЕО. Пенсионеры привезли. Как Кейн сделал дубль в ворота Челси в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

17 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 73-й минуте счет стал 3:1 в пользу мюнхенцев. Дубль оформил звездный английский форвард Гарри Кейн после првальных действий от пенсионеров.

Кейн проводит шестой матч в сезоне во всех турнирах и имеет в своем активе уже 10 голов и 3 ассиста.

❗️ ВИДЕО. Пенсионеры привезли. Как Кейн сделал дубль в ворота Челси в матче ЛЧ

По теме:
Манчестер Сити – Наполи. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Как Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико
Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико
видео голов и обзор Гарри Кейн Челси Бавария Бавария - Челси Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Бокс | 17 сентября 2025, 06:20 3
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда

Японец считает себя лучшим боксером в мире

ВИДЕО. Как Рамуш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до непристойного
Футбол | 17 сентября 2025, 23:52 0
ВИДЕО. Как Рамуш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до непристойного
ВИДЕО. Как Рамуш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до непристойного

Португалец забил на 90+1-й минуте

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Футбол | 17.09.2025, 17:55
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 6
Футбол
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем