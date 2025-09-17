ВИДЕО. Пенсионеры привезли. Как Кейн сделал дубль в ворота Челси в матче ЛЧ
Гарри сделал счет 3:1 на 63-й минуте поединка первого тура еврокубка
17 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.
Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 73-й минуте счет стал 3:1 в пользу мюнхенцев. Дубль оформил звездный английский форвард Гарри Кейн после првальных действий от пенсионеров.
Кейн проводит шестой матч в сезоне во всех турнирах и имеет в своем активе уже 10 голов и 3 ассиста.
