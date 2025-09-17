Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бавария
17.09.2025 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 06:21 |
28
0

Бавария – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Лиги чемпионов 17 сентября в 22:00

17 сентября 2025, 06:21 |
28
0
Бавария – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне мюнхенцы выиграли трофей Бундеслиги, а лондонцы стали четвертыми в итоговой таблице АПЛ.

Летом 2025 года пенсионеры завоевали титул клубного чемпионата мира.

Следующие соперники Баварии и Челси в ЛЧ 2025/26:

  • Бавария: Пафос, Брюгге, ПСЖ, Арсенал, Спортиг, Юнион Сен-Жилуаз, ПСВ
  • Челси: Бенфика, Аякс, Карабах, Барселона, Аталанта, Пафос, Наполи

Бавария – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Гарри КЕЙН: «Игровой стиль Баварии мне очень подходит»
ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Лаже покинул пост тренера Бенфики
Судаков отдал четвертый ассист в ЛЧ, Кащук забил второй гол в сезоне
Бавария Челси смотреть онлайн Лига чемпионов Бавария - Челси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16 сентября 2025, 10:10 11
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ

Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості

Сумасшествие в Турине! Ювентус и Боруссия выдали феерию на 8 голов
Футбол | 16 сентября 2025, 23:57 5
Сумасшествие в Турине! Ювентус и Боруссия выдали феерию на 8 голов
Сумасшествие в Турине! Ювентус и Боруссия выдали феерию на 8 голов

Команды забили 8 голов во втором тайме

Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 16.09.2025, 08:03
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Футбол | 17.09.2025, 06:23
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.09.2025, 09:00
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем