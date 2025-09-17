Бавария – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Лиги чемпионов 17 сентября в 22:00
17 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.
Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
В прошлом сезоне мюнхенцы выиграли трофей Бундеслиги, а лондонцы стали четвертыми в итоговой таблице АПЛ.
Летом 2025 года пенсионеры завоевали титул клубного чемпионата мира.
Следующие соперники Баварии и Челси в ЛЧ 2025/26:
- Бавария: Пафос, Брюгге, ПСЖ, Арсенал, Спортиг, Юнион Сен-Жилуаз, ПСВ
- Челси: Бенфика, Аякс, Карабах, Барселона, Аталанта, Пафос, Наполи
Бавария – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
