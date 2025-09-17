17 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В прошлом сезоне мюнхенцы выиграли трофей Бундеслиги, а лондонцы стали четвертыми в итоговой таблице АПЛ.

Летом 2025 года пенсионеры завоевали титул клубного чемпионата мира.

Следующие соперники Баварии и Челси в ЛЧ 2025/26:

Бавария: Пафос, Брюгге, ПСЖ, Арсенал, Спортиг, Юнион Сен-Жилуаз, ПСВ

