17 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Начиная с 20-й минуты по 29-ю было забито три мяча – мюнхенцы впереди со счетом 2:1.

Вначале на 20-й автогол оформил защитник пенсионеров Трево Чалоба. На 26-й пенальти реализовал Гарри Кейн, а на 29-й один мяч отыграл Коул Палмер.

❗️ ВИДЕО. Шоу на Альянц Арене: Бавария и Челси обменялись голами за 3 минуты