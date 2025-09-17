Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шоу на Альянц Арене: Бавария и Челси обменялись голами за 3 минуты
Лига чемпионов
ВИДЕО. Шоу на Альянц Арене: Бавария и Челси обменялись голами за 3 минуты

Гарри Кейн реализовал пенальти на 26-й минуте, на 29-й Коул Палмер отыграл один мяч

ВИДЕО. Шоу на Альянц Арена: Бавария и Челси обменялись голами за 3 минуты
17 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начиная с 20-й минуты по 29-ю было забито три мяча – мюнхенцы впереди со счетом 2:1.

Вначале на 20-й автогол оформил защитник пенсионеров Трево Чалоба. На 26-й пенальти реализовал Гарри Кейн, а на 29-й один мяч отыграл Коул Палмер.

футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
