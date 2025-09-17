Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

17 сентября, в рамках Лиги чемпионов свою встречу проведут ПСЖ – Аталанта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижане в прошлом сезоне выиграли все, что могли, а главное, впервые смогли одержать победу в самом престижном еврокубке. На клубном чемпионате мира подопечные Луиса Энрике уверенно дошли до финала, где откровенно провалились против Челси.

ПСЖ успел уже выиграть суперкубок Европы, одолев в матче за трофей Тоттенхэм в серии пенальти. На внутренней арене клуб не чувствует конкуренции, сразу удалось захватить лидерство во французской Лиге 1, одержав 4 победы в четырех встречах. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Ланс со счетом 2:0, отметился дублем Баркола.

С недавних пор за клуб могут болеть и украинские любители футбола, так как здесь играет купленный у Борнмута Илья Забарный. Парижане в хорошей форме и намерены защитить титул лучшей команды Европы.

Аталанта

Бергамаски в прошлом сезоне стали третьими на внутренней арене, что позволило пробиться в Лигу чемпионов. Аталанта в этом сезоне тяжело набирает обороты, хотя расписание на старте Серии А не было сложным, сначала сыграли 1:1 дома с Пизой, потом на выезде, с тем же счетом против Пармы. Только в последнем третьем туре удалось обыграть дома Лечче – 4:1.

Команда идет седьмой в чемпионате, но отставание от топ-4 составляет всего два очка. Без Гасперини сложно воспринимать Аталанту, ведь это было больше его творением. Сейчас клубу надо привыкать к новым реалиям, хотя я думаю, бергамаскам будет сложно полноценно играть на два фронта.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, это было в четвертьфинале Лиги чемпионов 2020 года, тогда играли один матч на нейтральном поле. Та битва запомнилась развязкой, ведь ПСЖ выиграл 2:1, забив два мяча в концовке.

Прогноз

Парижане справедливо котируются фаворитами, Аталанта бесстрашная команда, но еще не нащупала свою игру.

Думаю, хозяева смогут взять три очка, поэтому ставлю на их победу с форой -1 гол за 1,71.