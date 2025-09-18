Луис ЭНРИКЕ: «Мы надеемся далеко зайти в нынешнем сезоне Лиги чемпионов»

В среду, 17 сентября, состоялся матч первого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли французский ПСЖ и итальянская «Аталанта». Парижский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

После финального свистка главный тренер парижского клуба Луис Энрике дал несколько комментариев относительно итогового результата и домашней победы в престижном турнире:

«Думаю, это очень хорошее начало, отражающее наш стиль футбола, против очень сильной «Аталанты», обладающей физической мощью и хорошей техникой. Они прессингуют и создают проблемы, но мы в отличной форме и заслужили эту победу.

Нам было непросто, но и «Аталанта» столкнулась с очень сильным соперником – ПСЖ. На этом стадионе сложно играть для любой команды. Больше всего мне понравился менталитет игроков ПСЖ, ведь это только начало турнира. Я увидел накал страстей, такое не может не радовать. Мы создали много моментов и выдержали высокое давление от соперника, поэтому можем гордиться итоговым результатом.

Мы надеемся далеко зайти в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Наш календарь похож на полосу препятствий, но, если вернуться на год назад, и сравнить старт тогда и сейчас... Этот сезон начался для нас гораздо лучше. Мы все понимали, как важно хорошо сыграть в Лиге чемпионов, это была заслуженная победа.

Мы знаем, как много означают такие матчи, в таких турнирах, когда ты встречаешься с сильным соперником, но мы готовы играть в свой лучший футбол и показывать высокие результаты», – сообщил Энрике.