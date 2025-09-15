Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСЖ
17.09.2025 22:00 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 20:48 | Обновлено 15 сентября 2025, 20:49
57
0

ПСЖ – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 17 сентября в 22:00

ПСЖ – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Аталантой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Аталанта
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

ПСЖ Аталанта Лига чемпионов Илья Забарный смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
