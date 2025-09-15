Лига чемпионов15 сентября 2025, 20:48 | Обновлено 15 сентября 2025, 20:49
ПСЖ – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 17 сентября в 22:00
В среду, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Аталантой».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
