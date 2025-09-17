Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Лига Чемпионов
ПСЖ
17.09.2025 22:00 – FT 4 : 0
Аталанта
Лига чемпионов
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту

Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы

Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В среду, 17 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Действующий победитель Лиги чемпионов одержал победу со счетом 4:0.

На 3-й минуте парижане вышли вперед, автором гола стал центральный защитник Маркиньос. На 39-й минуте счет 2:0 в пользу парижан сделал вингер Хвича Кварацхелия.

В начале второго тайма до разгромного счет в матче довел Нуну Мендше – 3:0. Четвертый гол в матче забил Гонсалу Рамуш на 90+1.

Украинский футболист парижан Илья Забарный был заявлен в запасе, но вышел на поле на 75-й минуте матча.

Следующий матч в Лиге чемпионов «ПСЖ» проведет 1 октября против «Барселоны», днем ранее «Аталанта» примет «Брюгге».

Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.

ПСЖ – Аталанта – 4:0
Голы: Маркиньос, 3, Хвича, 39, Мендеш, 51, Рамуш, 90+1.

ПСЖ: Шевалье, Мендеш (Забарный 75), Хакими, Пачо, Маркиньос, Руис (Заир-Эмери 55), Витинья, Невеш (Рамуш 58), Маюлу (Ли Кан Ин 55), Барколя, Кварацхелия (Мбае 75).

Аталанта: Карнезекки, Гимшити (Скальвини 75), Гин, Коссуну, Пашалич, Бернаскони, Белланова, де Рон, Муса (Брешианини 75), Мальдини (Крстович 46), де Кетеларе (Самарджич 46).

Аталанта ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Хвича Кварацхелия Маркиньос Нуну Мендеш
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
sahka1981
Неочікувано легкий матч доя ПСЖ, просто зім'яли Аталанту. Рахунок міг бути куди більшим, щей пенальті не забили.
З тим же Лансом, куди складнішою гра була.
Ну і Забарного з дебютом в ЛЧ саме за ПСЖ.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Перший Серед Рівних
Італь'янські клоуни, буратіни тупорилі, найпозорніша команда.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Ну вот, могут быть варианты когда Забарный, Пачо и Маркиньос будут на поле одновременно. Как минимум, когда соперника выносят вперед ногами.
Ответить
-1
