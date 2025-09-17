Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы
В среду, 17 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».
Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Действующий победитель Лиги чемпионов одержал победу со счетом 4:0.
На 3-й минуте парижане вышли вперед, автором гола стал центральный защитник Маркиньос. На 39-й минуте счет 2:0 в пользу парижан сделал вингер Хвича Кварацхелия.
В начале второго тайма до разгромного счет в матче довел Нуну Мендше – 3:0. Четвертый гол в матче забил Гонсалу Рамуш на 90+1.
Украинский футболист парижан Илья Забарный был заявлен в запасе, но вышел на поле на 75-й минуте матча.
Следующий матч в Лиге чемпионов «ПСЖ» проведет 1 октября против «Барселоны», днем ранее «Аталанта» примет «Брюгге».
Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.
ПСЖ – Аталанта – 4:0
Голы: Маркиньос, 3, Хвича, 39, Мендеш, 51, Рамуш, 90+1.
ПСЖ: Шевалье, Мендеш (Забарный 75), Хакими, Пачо, Маркиньос, Руис (Заир-Эмери 55), Витинья, Невеш (Рамуш 58), Маюлу (Ли Кан Ин 55), Барколя, Кварацхелия (Мбае 75).
Аталанта: Карнезекки, Гимшити (Скальвини 75), Гин, Коссуну, Пашалич, Бернаскони, Белланова, де Рон, Муса (Брешианини 75), Мальдини (Крстович 46), де Кетеларе (Самарджич 46).
