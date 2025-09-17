Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Аталанта – 4:0. Забарный стал свидетелем разгрома. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
ПСЖ
17.09.2025 22:00 – FT 4 : 0
Аталанта
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 23:55
667
0

ПСЖ – Аталанта – 4:0. Забарный стал свидетелем разгрома. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов

17 сентября 2025, 23:55 |
667
0
ПСЖ – Аталанта – 4:0. Забарный стал свидетелем разгрома. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Действующий победитель Лиги чемпионов одержал победу со счетом 4:0.

Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.

ПСЖ – Аталанта – 4:0
Голы: Маркиньос, 3, Хвича, 39, Мендеш, 51, Рамуш, 90+1.

Видеообзор ожидайте позже...

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ), асcист Брэдли Баркола.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ), асcист Фабиан Руис.
Аталанта ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
