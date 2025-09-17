В среду, 17 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Действующий победитель Лиги чемпионов одержал победу со счетом 4:0.

Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.

ПСЖ – Аталанта – 4:0

Голы: Маркиньос, 3, Хвича, 39, Мендеш, 51, Рамуш, 90+1.

