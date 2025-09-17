Лига чемпионов17 сентября 2025, 23:55 |
ПСЖ – Аталанта – 4:0. Забарный стал свидетелем разгрома. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов
В среду, 17 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».
Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Действующий победитель Лиги чемпионов одержал победу со счетом 4:0.
Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.
ПСЖ – Аталанта – 4:0
Голы: Маркиньос, 3, Хвича, 39, Мендеш, 51, Рамуш, 90+1.
Видеообзор ожидайте позже...
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ), асcист Брэдли Баркола.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ), асcист Фабиан Руис.
