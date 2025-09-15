Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
16.09.2025 19:45 - : -
Юнион Сент-Жилуаз
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 21:03 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:08
ПСВ – Юнион СЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 16 сентября в 19:45 по Киеву

ПСВ – Юнион СЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ

Во вторник, 16 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом Сен-Жилуа». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

ПСВ

Действующие чемпионы Нидерландов начали сезон с победы в Суперкубке страны, где они одолели Гоу Эхед Инлс со счетом 2:1. В чемпионате в «ПСВ» также все в порядке – за 5 игр команда одержала 4 победы, поэтому с 12-ю баллами на счету пока занимает 2-ю строчку турнирной таблицы.

Единственное поражение сезона произошло в матче Эредивизи против новичка «Телстара» – чемпионы проиграли со счетом 0:2.

Юнион Сен-Жилуа

А вот чемпионы Бельгии игру за Суперкубок своей страны проиграли – «Брюгге» одолела «Юнион» со счетом 1:2.

В Лиге Жупиле команда демонстрирует достойную игру – в 7-ми стартовых турах «Юнион» 5 раз победил и дважды сыграл вничью, поэтому сейчас с 17-ю баллами на счету занимает 1-е место турнирной таблицы.

Личные встречи

Между собой команды встречались только раз – в товарищеском поединке в июле этого года. Тогда минимальную победу одержало «ПСВ».

Интересные факты

  • За 7 поединков чемпионата Бельгии «Юнион» пропустил всего трижды – лучший показатель среди всех команд. Также коллектив забил больше всего в национальной лиге – 15 голов.
  • «ПСВ» в свою очередь является лучшим бомбардиром Эредивизи – за 5 матчей команда смогла забить 17 голов.
  • «Юнион» в этом сезоне не проиграл ни одного выездного матча – на счету клуба 2 победы и 2 ничьих.

Возможные стартовые составы:

ПСВ: Коварж – Дест, Гасеровски, Фламинго, Сильдилья – Верман, Схаутен, Сайбари – ван Боммел, Пепи, Перишич

Юнион СЖ: Схерпен – Лейсен, Берджесс, Макалистер – Ньянг, Зорган, Расмуссен, Халайли – Эль-Хадьи – Родригес, Дэвид

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.

ПСВ Эйндховен
16 сентября 2025 -
19:45
Юнион Сент-Жилуаз
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
