Удачный дебют. Юнион Сен-Жилуаз одолел ПСВ в Лиге чемпионов
Команде из Эйндховена не помогло даже домашнее поле
Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом Сен-Жилуаз».
Встречу принимал стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Гости из Бельгии вышли вперед уже на 9-й минуте встречи: пенальти реализовал Промис Дэвид. К перерыву Хадж удвоил преимущество бельгийской команды. Во втором тайме команды забили по голу.
Это победа стала первой для «Юниона Сен-Жилуаз» в Лиге чемпионов в истории клуба. Клуб никогда ранее не принимал участия в турнире.
Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур
ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:3
Голы: ван Бомель, 90 – Промис Дэвид, 9 (пенальти), Хадж, 39, Макаллистер, 81
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості
Канониры на выезде переиграли басков в первом туре главного еврокубка со счетом 2:0