Удачный дебют. Юнион Сен-Жилуаз одолел ПСВ в Лиге чемпионов

Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом Сен-Жилуаз».

Встречу принимал стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости из Бельгии вышли вперед уже на 9-й минуте встречи: пенальти реализовал Промис Дэвид. К перерыву Хадж удвоил преимущество бельгийской команды. Во втором тайме команды забили по голу.

Это победа стала первой для «Юниона Сен-Жилуаз» в Лиге чемпионов в истории клуба. Клуб никогда ранее не принимал участия в турнире.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:3

Голы: ван Бомель, 90 – Промис Дэвид, 9 (пенальти), Хадж, 39, Макаллистер, 81

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.