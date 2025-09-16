Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Удачный дебют. Юнион Сен-Жилуаз одолел ПСВ в Лиге чемпионов
16.09.2025 19:45 – FT 1 : 3
Юнион Сент-Жилуаз
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 21:36 | Обновлено 16 сентября 2025, 21:52
Удачный дебют. Юнион Сен-Жилуаз одолел ПСВ в Лиге чемпионов

Команде из Эйндховена не помогло даже домашнее поле

Getty Images/Global Images Ukraine. Юнион Сен-Жилуаз

Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом Сен-Жилуаз».

Встречу принимал стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости из Бельгии вышли вперед уже на 9-й минуте встречи: пенальти реализовал Промис Дэвид. К перерыву Хадж удвоил преимущество бельгийской команды. Во втором тайме команды забили по голу.

Это победа стала первой для «Юниона Сен-Жилуаз» в Лиге чемпионов в истории клуба. Клуб никогда ранее не принимал участия в турнире.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:3

Голы: ван Бомель, 90 – Промис Дэвид, 9 (пенальти), Хадж, 39, Макаллистер, 81

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

ВИДЕО. Курьезный автогол голкипера. Тоттенхэм быстро забил Вильярреалу
ВИДЕО. Судаков отдал ассист на 6-й минуте матча Лиги чемпионов за Бенфику
Ювентус – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Юнион Сен-Жилуаз Лига чемпионов ПСВ Промис Дэвид Рубен ван Боммель
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
