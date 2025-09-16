Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
16.09.2025 19:45 - : -
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 18:03 | Обновлено 16 сентября 2025, 19:08
668
0

ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 16 сентября в 19:45 по Киеву

16 сентября 2025, 18:03 | Обновлено 16 сентября 2025, 19:08
668
0
ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ

Во вторник, 16 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом Сен-Жилуа». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

ПСВ

Действующие чемпионы Нидерландов начали сезон с победы в Суперкубке страны, где они одолели Гоу Эхед Инлс со счетом 2:1. В чемпионате в «ПСВ» также все в порядке – за 5 игр команда одержала 4 победы, поэтому с 12-ю баллами на счету пока занимает 2-ю строчку турнирной таблицы.

Единственное поражение сезона произошло в матче Эредивизи против новичка «Телстара» – чемпионы проиграли со счетом 0:2.

Юнион Сен-Жилуа

А вот чемпионы Бельгии игру за Суперкубок своей страны проиграли – «Брюгге» одолела «Юнион» со счетом 1:2.

В Лиге Жупиле команда демонстрирует достойную игру – в 7-ми стартовых турах «Юнион» 5 раз победил и дважды сыграл вничью, поэтому сейчас с 17-ю баллами на счету занимает 1-е место турнирной таблицы.

Личные встречи

Между собой команды встречались только раз – в товарищеском поединке в июле этого года. Тогда минимальную победу одержало «ПСВ».

Интересные факты

  • За 7 поединков чемпионата Бельгии «Юнион» пропустил всего трижды – лучший показатель среди всех команд. Также коллектив забил больше всего в национальной лиге – 15 голов.
  • «ПСВ» в свою очередь является лучшим бомбардиром Эредивизи – за 5 матчей команда смогла забить 17 голов.
  • «Юнион» в этом сезоне не проиграл ни одного выездного матча – на счету клуба 2 победы и 2 ничьих.

Возможные стартовые составы:

ПСВ: Коварж – Дест, Гасеровски, Фламинго, Сильдилья – Верман, Схаутен, Сайбари – ван Боммел, Пепи, Перишич

Юнион СЖ: Схерпен – Лейсен, Берджесс, Макалистер – Ньянг, Зорган, Расмуссен, Халайли – Эль-Хадьи – Родригес, Дэвид

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен
16 сентября 2025 -
19:45
Юнион Сент-Жилуаз
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вальверде и Артета назвали стартовые составы на матч ЛЧ Атлетик – Арсенал
Обнародованы стартовые составы на матч ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
100-миллионный нападающий гранда пропустит топ-матч Лиги чемпионов
ПСВ Юнион Сен-Жилуаз прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Другие виды | 16 сентября 2025, 16:45 16
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ

В японском Токио разыграны медали ЧМ-2025 в прыжках в высоту

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Футбол | 16 сентября 2025, 00:17 3
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне

Товарищеский поединок носил благотворительный характер

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 16.09.2025, 18:01
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем