ПСВ Эйндховен

ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Матч начнется 16 сентября в 19:45 по Киеву
Во вторник, 16 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом Сен-Жилуа». По киевскому времени игра начнется в 19.45.
ПСВ
Действующие чемпионы Нидерландов начали сезон с победы в Суперкубке страны, где они одолели Гоу Эхед Инлс со счетом 2:1. В чемпионате в «ПСВ» также все в порядке – за 5 игр команда одержала 4 победы, поэтому с 12-ю баллами на счету пока занимает 2-ю строчку турнирной таблицы.
Единственное поражение сезона произошло в матче Эредивизи против новичка «Телстара» – чемпионы проиграли со счетом 0:2.
Юнион Сен-Жилуа
А вот чемпионы Бельгии игру за Суперкубок своей страны проиграли – «Брюгге» одолела «Юнион» со счетом 1:2.
В Лиге Жупиле команда демонстрирует достойную игру – в 7-ми стартовых турах «Юнион» 5 раз победил и дважды сыграл вничью, поэтому сейчас с 17-ю баллами на счету занимает 1-е место турнирной таблицы.
Личные встречи
Между собой команды встречались только раз – в товарищеском поединке в июле этого года. Тогда минимальную победу одержало «ПСВ».
Интересные факты
- За 7 поединков чемпионата Бельгии «Юнион» пропустил всего трижды – лучший показатель среди всех команд. Также коллектив забил больше всего в национальной лиге – 15 голов.
- «ПСВ» в свою очередь является лучшим бомбардиром Эредивизи – за 5 матчей команда смогла забить 17 голов.
- «Юнион» в этом сезоне не проиграл ни одного выездного матча – на счету клуба 2 победы и 2 ничьих.
Возможные стартовые составы:
ПСВ: Коварж – Дест, Гасеровски, Фламинго, Сильдилья – Верман, Схаутен, Сайбари – ван Боммел, Пепи, Перишич
Юнион СЖ: Схерпен – Лейсен, Берджесс, Макалистер – Ньянг, Зорган, Расмуссен, Халайли – Эль-Хадьи – Родригес, Дэвид
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.
