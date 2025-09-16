Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз – 1:3. Гостевая победа. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 21:54 | Обновлено 16 сентября 2025, 22:14
Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз – 1:3. Гостевая победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

Во вторник, 16 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом Сен-Жилуаз».

Встречу принимает стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости из Бельгии добыли уверенную победу со счетом 1:3, пропустив лишь на 90-й минуте.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:3

Голы: ван Бомель, 90 – Промис Дэвид, 9 (пенальти), Хадж, 39, Макаллистер, 81

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
