ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз – 1:3. Гостевая победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 16 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом Сен-Жилуаз».
Встречу принимает стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.
Гости из Бельгии добыли уверенную победу со счетом 1:3, пропустив лишь на 90-й минуте.
Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур
ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:3
Голы: ван Бомель, 90 – Промис Дэвид, 9 (пенальти), Хадж, 39, Макаллистер, 81
