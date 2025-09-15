Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
16.09.2025 19:45 - : -
Юнион Сент-Жилуаз
Лига чемпионов
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 15:19 | Обновлено 15 сентября 2025, 15:20
ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом» Сен-Жилуаз.

Встречу примет стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
Трансляция матча В эфире

Юнион Сен-Жилуаз ПСВ Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
