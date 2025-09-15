ПСВ Эйндховен

16.09.2025 19:45 - : -
Лига чемпионов15 сентября 2025
ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом» Сен-Жилуаз.
Встречу примет стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«ПСВ» – «Юнион» Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСВ – Юнион Сен-ЖилуазСмотреть трансляцию
