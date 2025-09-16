Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
17.09.2025 19:45 - : -
Пафос
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 16:50 |
Олимпиакос – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву

Олимпиакос – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

17 сентября на Георгиос Караискакис пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Олимпиакос встретится с Пафосом. Поединок начнется в 19:45 по европейскому времени.

Олимпиакос

Команда не так давно, как раз под руководством нынешнего наставника, выиграла Лигу конференций. Это первый международный титул для всей футбольной Греции, за всю историю! Ну, а в прошлом сезоне Яремчук (он сейчас травмирован) и компания смогли после трехлетней паузы смогли вернуться на первое место в Суперлиге. Более того, и вовсе закончили 2024/2025 золотой дубль.

Летом в Афинах достаточно активно укрепили состав. Тогда и Вальбуэна вернулся, впрочем, ему уже 40. Кроме того, заполучили куда более молодых звезд, Даниэля Поденсе, Мегди Тареми, а также Стрефеццу, что был основным и полезным хавбеком Комо в Серии А. Все они помогли стартовать с трех сухих побед, в том числе разгромили в крайнем туре Пансерраикос 5-0. Но это на внутренней арене, а теперь будет первый серьезный тест.

Пафос

Клуб очень молод, и особенно это ощущается на фоне таких зубров, как их следующий соперник. Но зато именно сейчас он вышел на первый пик, и, безусловно, в этом немалая заслуга нынешнего наставника, Карседо. Хуан Карлос, в прошлом ассистент Эмери, пришел в 2023-м и уже успеть выиграть Кубок Кипра, дойти до 1/8 Лиги конференций и параллельно весной стал чемпионом страны.

Летом команда смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов. В том числе после тяжелого прохода Маккаби Тель-Авив удалось дважды обыграть киевское Динамо (1:0 і 2:0). А в решающем раунде получилось выбыть и Црвену Звезду, после победы в Белграде удержав ничью на своем поле.

Статистика личных встреч

Конечно же, это первый очный поединок между молодым кипрским проектом и представителями самой близкой для острова страны - не было даже товарищеских матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы греков. Но не стоит недооценивать гостей, как и желание хозяев показать уверенный футбол - обоим важнее результат. Ставим на тотал меньше 3,0 (коэффициент - 1,6).

Олимпиакос Пирей Пафос Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Роман Яремчук
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
