Олимпиакос Пирей

Олимпиакос – Пафос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 17 сентября в 19:45 по Киеву
17 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Олимпиакос (Греция) и Пафос (Кипр).
Поединок пройдет на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
В прошлом сезоне Олимпиакос вместе с украинским форвардом Романом Яремчуком выиграл национальное первенство. Пафос также стал чемпионом своей страны, но напрямую, в отличии от греческого визави, в основной этап ЛЧ не попал.
Пафос стартовал с Q2 еврокубка и на своем пути прошел Маккаби Тель-Авив, Динамо Киев и Црвену Звезду.
Следующие соперники Олимпиакоса и Пафоса в ЛЧ 2025/26:
- Олимпиакос: Арсенал, Барселона, ПСВ, Реал Мадрид, Кайрат, Байер, Аякс
- Пафос: Бавария, Кайрат, Вильярреал, Монако, Ювентус, Челси, Славия Прага
