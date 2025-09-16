Олимпиакос Пирей

17 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Олимпиакос (Греция) и Пафос (Кипр).

Поединок пройдет на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

В прошлом сезоне Олимпиакос вместе с украинским форвардом Романом Яремчуком выиграл национальное первенство. Пафос также стал чемпионом своей страны, но напрямую, в отличии от греческого визави, в основной этап ЛЧ не попал.

Пафос стартовал с Q2 еврокубка и на своем пути прошел Маккаби Тель-Авив, Динамо Киев и Црвену Звезду.

Следующие соперники Олимпиакоса и Пафоса в ЛЧ 2025/26:

Олимпиакос: Арсенал, Барселона, ПСВ, Реал Мадрид, Кайрат, Байер, Аякс

Пафос: Бавария, Кайрат, Вильярреал, Монако, Ювентус, Челси, Славия Прага

