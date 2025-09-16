Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олимпиакос – Пафос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
17.09.2025 19:45 - : -
Пафос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 17:02 |
33
0

Олимпиакос – Пафос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 17 сентября в 19:45 по Киеву

16 сентября 2025, 17:02 |
33
0
Олимпиакос – Пафос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Олимпиакос

17 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Олимпиакос (Греция) и Пафос (Кипр).

Поединок пройдет на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне Олимпиакос вместе с украинским форвардом Романом Яремчуком выиграл национальное первенство. Пафос также стал чемпионом своей страны, но напрямую, в отличии от греческого визави, в основной этап ЛЧ не попал.

Пафос стартовал с Q2 еврокубка и на своем пути прошел Маккаби Тель-Авив, Динамо Киев и Црвену Звезду.

Следующие соперники Олимпиакоса и Пафоса в ЛЧ 2025/26:

  • Олимпиакос: Арсенал, Барселона, ПСВ, Реал Мадрид, Кайрат, Байер, Аякс
  • Пафос: Бавария, Кайрат, Вильярреал, Монако, Ювентус, Челси, Славия Прага

Олимпиакос – Пафос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Олимпиакос – Пафос
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
От Гвардиолы до Карседо. 8 испанцев возглавляют клубы ЛЧ 2025/26
Олимпиакос – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Олимпиакос Пирей Пафос смотреть онлайн Роман Яремчук Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 16 сентября 2025, 16:59 0
Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26

С 16 по 18 сентября состоятся поединки первого тура главного еврокубка

Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15 сентября 2025, 18:55 1
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ

Количество сенсаций на этом чемпионате мира зашкаливает

Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Бокс | 15.09.2025, 23:31
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Другие виды | 16.09.2025, 16:45
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 3
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем