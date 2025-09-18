Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Пафос был очень силен, даже после удаления»

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал результат первого тура Лиги чемпионов, где его подопечные сыграли вничью с кипрским «Пафосом» (0:0).

О результате противостояния: «Защита нашего соперника сегодня была очень хороша. Они были очень хорошо настроены, очень организованы в обороне и не дали нам сделать ни одного нормального удара. «Пафос» был там, где должен, делал то, что должен, даже когда у них осталось всего десять человек из-за удаления.

Они точно знали, как себя вести в каждую минуту: когда нужно было сбавить темп, они это делали, когда нужно было бежать, они это делали, и таким образом они не давали нам по-настоящему угрожать им»

О том, является ли игра вдесятером ловушкой: «Это правда, как это часто случается в футболе. Когда у вас одиннадцать игроков, у вас часто возникает желание вырваться вперёд. Но когда у вас десять игроков, то ваша главная забота – правильная защита. Однако сегодня «Пафос», хоть и был очень хорош в защите вдесятером, был также очень хорош и до удаления. Это команда, которая умеет играть, команда с большим опытом в этой области».

О двух потерянных очках «Олимпиакоса»: «Мы не можем так думать, мы не можем заходить так далеко сейчас, когда до конца сезона осталось столько игр. Мы должны быть благодарны за то, что участвуем в главном европейском турнире, и нам нужно играть матчи по одному, а не забегать наперед.

Если мы начнём думать сейчас о том, что произойдёт в феврале, мы совершим большую ошибку. Мы должны думать об играх постепенно, и следующая игра – в чемпионате с «Панатинаикосом». Не Лига чемпионов. Именно на этом мы сейчас и сосредоточимся, а когда наступит следующий поединок еврокубков, тогда и посмотрим, что будем делать. В конечном счёте, мы увидим, сколько очков нужно команде, чтобы продолжить борьбу».