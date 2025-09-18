Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Пафос был очень силен, даже после удаления»
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
17.09.2025 19:45 – FT 0 : 0
Пафос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 04:57 |
192
0

Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Пафос был очень силен, даже после удаления»

Наставник «Олимпиакоса» прокомментировал ничью с кипрским клубом в Лиге чемпионов

18 сентября 2025, 04:57 |
192
0
Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Пафос был очень силен, даже после удаления»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал результат первого тура Лиги чемпионов, где его подопечные сыграли вничью с кипрским «Пафосом» (0:0).

О результате противостояния: «Защита нашего соперника сегодня была очень хороша. Они были очень хорошо настроены, очень организованы в обороне и не дали нам сделать ни одного нормального удара. «Пафос» был там, где должен, делал то, что должен, даже когда у них осталось всего десять человек из-за удаления.

Они точно знали, как себя вести в каждую минуту: когда нужно было сбавить темп, они это делали, когда нужно было бежать, они это делали, и таким образом они не давали нам по-настоящему угрожать им»

О том, является ли игра вдесятером ловушкой: «Это правда, как это часто случается в футболе. Когда у вас одиннадцать игроков, у вас часто возникает желание вырваться вперёд. Но когда у вас десять игроков, то ваша главная забота – правильная защита. Однако сегодня «Пафос», хоть и был очень хорош в защите вдесятером, был также очень хорош и до удаления. Это команда, которая умеет играть, команда с большим опытом в этой области».

О двух потерянных очках «Олимпиакоса»: «Мы не можем так думать, мы не можем заходить так далеко сейчас, когда до конца сезона осталось столько игр. Мы должны быть благодарны за то, что участвуем в главном европейском турнире, и нам нужно играть матчи по одному, а не забегать наперед.

Если мы начнём думать сейчас о том, что произойдёт в феврале, мы совершим большую ошибку. Мы должны думать об играх постепенно, и следующая игра – в чемпионате с «Панатинаикосом». Не Лига чемпионов. Именно на этом мы сейчас и сосредоточимся, а когда наступит следующий поединок еврокубков, тогда и посмотрим, что будем делать. В конечном счёте, мы увидим, сколько очков нужно команде, чтобы продолжить борьбу».

По теме:
Наставник Интера: «Мы старались нейтрализовать сильные стороны Аякса»
Пафос вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
Арда ТУРАН: «Если Шахтар где-то играет, то пытается выиграть трофей»
Лига чемпионов Олимпиакос Пирей Пафос Хосе Луис Мендилибар пресс-конференция
Николай Титюк Источник: Sport24.gr
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17 сентября 2025, 08:19 15
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года

Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки

Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Бокс | 17 сентября 2025, 06:20 3
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда

Японец считает себя лучшим боксером в мире

ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
Футбол | 18.09.2025, 03:59
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18.09.2025, 04:10
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 1
Бокс
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
16.09.2025, 00:26
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем