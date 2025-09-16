Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

16 сентября, в рамках Лиги чемпионов свой матч проведут Реал Мадрид и Марсель. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Испанский гранд в межсезонье потратил 167,5 млн евро, но приобрел на эти деньги только четверых игроков, из них троих защитников, речь идет об Александре-Арнольде – 10 млн, Хейсене – 62,5 млн, Каррерасе – 50 млн, атаку должен усилить Мастантуоно, который обошелся в 45 млн. Даже несмотря на эти трансферы, основные ожидания связаны не с новичками, а с главным тренером Хаби Алонсо, который возглавил команду.

Пока Реал не похож на своеобразную версию атакующего Байера, мадридцы пока пытаются подстроиться под философию игру нового коуча. Есть немало вопросов в плане игры, однако, есть результат, 4 победы в четырех стартовых встречах испанского чемпионата, позволили захватить лидерство в Ла Лиге. В предстоящем матче не смогут сыграть Эндрик, Менди и Рюдигер.

Марсель

В прошлом сезоне Марсель не выглядел стабильно, хотя сумел занять вторую строчку во французской Лиге 1, что и позволило пробиться в Лигу чемпионов. Атмосфера в коллективе не всегда самая лучшая, но Де Дзерби проделал неплохую работу.

Старт этого сезона пока не самый лучший, выездные поражения от Лиона и Ренна с одинаковым счетом 0:1, а дома были две эффектные победы над Парижем – 5:2 и Лорьяном – 4:0. Иными словами, провансальцы пока не могут забить на выезде, а тут надо сражаться с мощным Реалом. У клуба, точно не сыграют Агерд, Бланко, Лирола, под вопросом остается Гуири. Возвращение в Лигу чемпионов серьезное событие, надо постараться показать лучший футбол, против главного монстра этого турнира.

Личные встречи

Ранее команды провели четыре встречи в Лиге чемпионов, все матчи выиграл Реал, причем в каждой игре забивалось, как минимум три мяча. Последняя битва состоялась еще в далеком 2009 году.

Прогноз

Реал играет дома и котируется очевидным фаворитом, хотя Марсель может создать проблемы испанскому гранду.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реала – 1,39, ничья – 5,4, победа Марселя – 6,99.

Есть ощущение, что у хозяев возникнут проблемы в этом матче, поэтому ставка на обмен голами за 1,64 выглядит проходимой.