Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Марсель – 2:1. Два пенальти, победа в меньшинстве. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
16.09.2025 22:00 – FT 2 : 1
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 17 сентября 2025, 00:53
1220
0

Реал – Марсель – 2:1. Два пенальти, победа в меньшинстве. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

17 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 17 сентября 2025, 00:53
1220
0
Реал – Марсель – 2:1. Два пенальти, победа в меньшинстве. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Марсель

Во вторник, 16 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде. Победу в матче одержали хозяева со счетом 2:1.

На 5-й минуте матча травму получил звездный фулбек «Реала» Трент Александер-Арнольд, его заменил Дани Карвахаль. На 22-й минуте Тимоти Веа вывел «Марсель» в этом матче вперед. Через семь минут мадридцы сравняли счет – 1:1. Пенальти реализовал француз Килиан Мбаппе.

На 81-й минуте «Реал» вышел вперед в матче. Второй пенальти в матче реализовал Килиан Мбаппе. Мадридцы с 72-й минуты играли в меньшинстве, удаление получил Дани Карвахаль.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе. В старте вышел Тибо Куртуа.

Лига чемпионов. Основной этап, 1-й тур, 16 сентября.

Реал Мадрид – Марсель – 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (п), 81 (п) – Веа, 22.

ГОЛ! Веа, 22 мин, 0:1!

ГОЛ! Мбаппе, 29 мин(п), 1:1!

ГОЛ! Мбаппе, 81 мин (п), 2:1!

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
72’
Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Марсель).
По теме:
Тимоти Веа повторил достижение своего отца
ФОТО. Мбаппе – лучший игрок матча Реала с Марселем. Очень высокая оценка
Брентфорд выбил Астон Виллу из Кубка лиги: Ярмолюк забил пенальти в серии
Марсель Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов видео голов и обзор Килиан Мбаппе Тимоти Веа пенальти
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16 сентября 2025, 08:28 3
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста

Мирон Богданович отметил Твердохлеба

Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем
Футбол | 17 сентября 2025, 00:03 2
Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем
Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем

Команда Алонсо очень тяжело начала новый сезон Лиги чемпионов

Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Футбол | 16.09.2025, 19:20
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.09.2025, 09:00
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем