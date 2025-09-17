Реал – Марсель – 2:1. Два пенальти, победа в меньшинстве. Видеообзор матча

Во вторник, 16 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде. Победу в матче одержали хозяева со счетом 2:1.

На 5-й минуте матча травму получил звездный фулбек «Реала» Трент Александер-Арнольд, его заменил Дани Карвахаль. На 22-й минуте Тимоти Веа вывел «Марсель» в этом матче вперед. Через семь минут мадридцы сравняли счет – 1:1. Пенальти реализовал француз Килиан Мбаппе.

На 81-й минуте «Реал» вышел вперед в матче. Второй пенальти в матче реализовал Килиан Мбаппе. Мадридцы с 72-й минуты играли в меньшинстве, удаление получил Дани Карвахаль.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе. В старте вышел Тибо Куртуа.

Лига чемпионов. Основной этап, 1-й тур, 16 сентября.

Реал Мадрид – Марсель – 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (п), 81 (п) – Веа, 22.

