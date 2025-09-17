Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Даже в меньшинстве Реал доминировал. По Тренту мы подождем»
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
16.09.2025 22:00 – FT 2 : 1
Марсель
Испания
17 сентября 2025, 02:35 | Обновлено 17 сентября 2025, 02:54
Хаби АЛОНСО: «Даже в меньшинстве Реал доминировал. По Тренту мы подождем»

Главный тренер Реала прокомментировал победу над Марселем на старте ЛЧ

Хаби АЛОНСО: «Даже в меньшинстве Реал доминировал. По Тренту мы подождем»
ФК Реал. Хаби Алонсо

Главный тренер Реала Хаби Алонсо в пресс-зале на «Бернабеу» проанализировал победу над «Марселем» (2:1) в стартовом матче Лиги чемпионов:

«Произошло много всего. Это был типичный домашний матч Лиги чемпионов, в котором может случиться что угодно. Несмотря на пропущенный гол, мы продолжали играть и ушли на перерыв с счетом 1:1. Во втором тайме темп был менее бешеным, но мы чувствовали, что создаем моменты, чтобы забить. Потом произошло удаление, и несмотря на то, что мы остались в меньшинстве, команда продолжала доминировать и прессинговать. Мы вышли вперед 2:1 и совсем не имели трудностей. Это важная победа, чтобы хорошо начать эту первую фазу Лиги чемпионов.

Первые полчаса были фантастические. Мне понравились темп и прессинг против команды с очень хорошо отработанными действиями. Нам не хватало способности реализовать свои моменты, чтобы завершить хорошую работу. Голкиперы имели свои моменты. Куртуа и Рульи делали сейвы. Все происходило в ярком матче, которым болельщики наслаждались. Мы счастливы, что взяли три очка.

Травма Трента? Камавинга и Беллингем сейчас значительно лучше и они будут готовы играть в субботу. Мы немного подождем с Трентом, потому что, возможно, все не так плохо, как кажется. Асенсио хорошо вошел в игру, и мы должны быть креативными, чтобы находить решения. У нас есть варианты и универсальные игроки, которые могут играть на разных позициях как в защите, так и в полузащите. Теперь мы должны думать, что будет лучше.

Арда Гюлер и Мастантуоно? Арда начал очень хорошо, а потом прошел фазу, когда он слишком много дриблингировал и терял мяч. Он все еще развивается. Я также доволен Франко. С ним будет похоже. Он продолжит совершенствоваться, потому что это большой прыжок, и он должен постоянно адаптироваться. Он на правильном пути.

Почему не выпустил Вини Жуниора с первых минут? Мы находимся в очень напряженном отрезке календаря, и нам нужны все. Все получат свой момент, и важно, чтобы каждый чувствовал себя готовым и важным, потому что так оно и есть, и так будет на протяжении всего сезона. Сейчас не время говорить, были ли приватные разговоры. Они остаются в раздевалке. Никто не должен чувствовать себя обиженным из-за того, что не играет. Нам нужны все. Замены в этом сезоне имеют очень позитивное влияние, и дело не в том, что именно основные игроки являются важными. Футбол так не работает. Вторая замена? У нас оставалось лишь два окна, и я знал, что Вини Жуниор выйдет на поле, поэтому я не хотел тратить окно. Я не хотел остаться без окон, если что-то случится. Вот почему.

Когда увидим тот «Реал», который я хочу? Это процесс. Очень трудно установить конкретную дату, но мы улучшаемся и движемся вперед. Игроки чувствуют игру и понимают, что могут конкурировать. Мне очень понравились первые полчаса, и мы должны учиться даже из негативных аспектов. Нам сложно поддерживать стабильность. Сегодня был тяжелый матч против непростого соперника. Мы на правильном пути, и я уверен, что через три-четыре месяца мы будем еще лучше.

Как переживаю матчи со скамейки? Я активный. Я живу матчем. Мне нравится то, что я вижу, и я всегда стараюсь помочь игрокам. Я переживаю каждый матч так, как будто он последний; такой уж я есть. Сегодня не было ничего необычного. Второй пенальти? Я его не видел, но сегодня он был в нашу пользу».

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
72’
Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Марсель).
ФОТО. Жена Лунина неожиданно вернулась в Украину. Нашла новый клуб для мужа
Ливерпуль – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Килиан Мбаппе забил свой юбилейный гол за Реал
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
