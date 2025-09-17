ФОТО. Мбаппе – лучший игрок матча Реала с Марселем. Очень высокая оценка

Вечером 16 сентября стартовал основной раунд Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Мадридский Реал одержал волевую победу и набрал первые три очка в ЛЧ.

Дубль Килиана Мбаппе принес победу мадридскому Реалу над Марселем из Франции (2:1).

Мбаппе получил высокую оценку 8.7 от Whoscored и получил приз лучшему игроку матча от УЕФА.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1-й тур. 16 сентября

22:00 Реал Мадрид (Испания) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (пен), 81 (пен) – Веа, 22

Оценки за матч от WhoScored

ФОТО. Килиан Мбаппе – лучший игрок матча Реала с Марселем