Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Мбаппе – лучший игрок матча Реала с Марселем. Очень высокая оценка
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 01:15 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:19
12
0

Автор дубля в поединке ЛЧ получил отметку 8.7 от веб-портала WhoScored

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 16 сентября стартовал основной раунд Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Мадридский Реал одержал волевую победу и набрал первые три очка в ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль Килиана Мбаппе принес победу мадридскому Реалу над Марселем из Франции (2:1).

Мбаппе получил высокую оценку 8.7 от Whoscored и получил приз лучшему игроку матча от УЕФА.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1-й тур. 16 сентября

22:00 Реал Мадрид (Испания) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (пен), 81 (пен) – Веа, 22

Оценки за матч от WhoScored

ФОТО. Килиан Мбаппе – лучший игрок матча Реала с Марселем

Лига чемпионов Реал Мадрид Марсель Килиан Мбаппе лучший игрок оценки WhoScored
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
