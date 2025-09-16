Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал – Марсель. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
16.09.2025 22:00 - : -
Марсель
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 02:23 | Обновлено 16 сентября 2025, 02:24
Реал – Марсель. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА

Реал – Марсель. Текстовая трансляция матча
Во вторник, 16-го сентября, состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Реал» и французский «Марсель». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 22:00.

«Королевский» клуб начинает новый поход за 16 титулом Лиги чемпионов УЕФА, но уже во главе с новым главным тренером. У Хаби Алонсо, как игрока, две победы в этом турнире за карьеру, но лишь одна из них – с «Реалом». Как тренер, очевидно, испанец только начинает свой путь. А знакомый нам Роберто Де Дзерби в свое время во главе «Шахтера» лишь успел дебютировать в Лиге чемпионов, но не более того. Теперь же он возглавляет вторую силу Франции по итогам прошлого сезона, и через несколько дней после игры в Мадриде сыграет еще и против ПСЖ. Вот где «чемпионская неделя» у тренера.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Марсель», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Реал Мадрид
16 сентября 2025 -
22:00
Марсель
Марсель Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
