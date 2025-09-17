Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Славия Прага – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Славия Прага
17.09.2025 19:45 - : -
Будё-Глимт
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 00:01 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:03
Славия Прага – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 17 сентября в 19:45 по Киеву

Славия Прага – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Буде/Глимт

В среду, 17 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов между пражской «Славией» и «Буде/Глимт». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Славия Прага

Действующие чемпионы Чехии очень мощно начали новый сезон. В 8 матчах национальной лиги коллектив одержал 6 побед и дважды сыграл вничью, против крепких «Яблонца» и «Градец-Крылового».

С 20 баллами на счету «Славия» сейчас находится на 1-м месте турнирной таблицы. Отрыв от ближайшего ближайшего конкурента столичной «Спарты» составляет всего 1 зачетный балл.

Буде-Глимт

После 21 матча в чемпионате Норвегии 2025 года действующий победитель соревнований имеет 48 баллов на счету, что позволяет ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Отрыв «Буде/Глимта» от ближайшего преследователя на данный момент составляет лиш 2 зачетных пункта.

В отличие от «Славии» норвежцы были вынуждены участвовать в квалификации Лиги чемпионов – команда стартовала с 4-го квалификационного раунда. Там без особых проблем «Буде/Глимт» одолел австрийский «Штурм» с общим счетом 6:2.

Эта игра станет дебютным поединком в Лиге чемпионов для команды.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «Славия» забивала 18 мячей в текущем сезоне чемпионата Чехии – лучший показатель среди всех команд турнира.
  • В последних 5-х официальных поединках «Буде-Глимт» отличится 20 забитыми мячами.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Славии» продолжается уже 8 игр подряд. За это время на счету команды 7 побед и 1 ничья.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.

