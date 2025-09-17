17.09.2025 19:45 – FT 2 : 2
Лига чемпионов17 сентября 2025, 23:32 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:34
Славия – Буде-Глимт – 2:2. Чудо-камбэк в Лиге чемпионов. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
В среду, 17 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Славия Прага» и «Буде-Глимт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Фортуна Арена в Праге. Поединок завершился ничейным счетом 2:2.
Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.
Славия Прага – Буде-Глимт – 2:2
Голы: Мбодж, 23, 74 – Басси, 78, Фет, 90.
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Сондре Фет (Будё-Глимт).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Басси (Будё-Глимт).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мбоджи (Славия Прага), асcист Лукаш Провод.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мбоджи (Славия Прага), асcист Лукаш Провод.
