В среду, 17 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Славия Прага» и «Буде-Глимт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фортуна Арена в Праге. Поединок завершился ничейным счетом 2:2.

Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.

Славия Прага – Буде-Глимт – 2:2

Голы: Мбодж, 23, 74 – Басси, 78, Фет, 90.

Видеообзор матча