Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Славия Прага
17.09.2025 19:45 – FT 2 : 2
Будё-Глимт
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 23:32 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:34
Славия – Буде-Глимт – 2:2. Чудо-камбэк в Лиге чемпионов. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Славия Прага – Буде-Глимт

В среду, 17 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Славия Прага» и «Буде-Глимт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фортуна Арена в Праге. Поединок завершился ничейным счетом 2:2.

Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.

Славия Прага – Буде-Глимт – 2:2

Голы: Мбодж, 23, 74 – Басси, 78, Фет, 90.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сондре Фет (Будё-Глимт).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Басси (Будё-Глимт).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мбоджи (Славия Прага), асcист Лукаш Провод.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мбоджи (Славия Прага), асcист Лукаш Провод.
