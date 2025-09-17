17.09.2025 19:45 - : -
Славия Прага – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 17 сентября в 19:45
В среду, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Славия Прага» и «Буде-Глимт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Фортуна Арена в Праге.
Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Славия Прага – Буде-ГлимтСмотреть трансляцию
|
