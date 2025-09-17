Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Славия Прага – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Славия Прага
17.09.2025 19:45 - : -
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 16:55 |
46
0

Славия Прага – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 17 сентября в 19:45

17 сентября 2025, 16:55 |
46
0
Славия Прага – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Славія Прага

В среду, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Славия Прага» и «Буде-Глимт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Фортуна Арена в Праге.

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Славия Прага – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Славия Прага – Буде-Глимт
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Славия Прага – Буде-Глимт
Матч Реал – Марсель стал самым посещаемым среди матчей 16 сентября
Мартинелли и Троссард попали в эксклюзивный рейтинг Лиги чемпионов
Буде-Глимт Славия Прага Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17 сентября 2025, 05:13 0
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире

Теренс рассказал, что является болельщиком Александра

Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17 сентября 2025, 04:19 6
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо

Для этого был куплен Алиу Тиаре

Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Кубок Украины: обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Динамо
Футбол | 17.09.2025, 17:15
Кубок Украины: обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Динамо
Кубок Украины: обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Динамо
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 31
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем