Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Аякс
17.09.2025 22:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 17:17 |
54
0

Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

16 сентября 2025, 17:17 |
54
0
Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

17 сентября на Йохан Кройфф Арена пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Аякс встретится с Интером. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Аякс

Команда слабо провела несколько лет кряду, а в 2023/2024 старт так просто провалила. Казалось, в прошлом сезоне им наконец-то повезло - и сами футболисты прибавили, и лидер, ПСВ, начал сдуваться. Но финиш в Эредивизии получился откровенно ужасным, и в итоге титул буквально сами отдали в Эйндховен.

После этого Фариоли сам подал в отставку. Сменивший его Хейтинга начал не лучшим образом. Уже дважды терялись очки, с Гоу Эхед Иглз и Волендамом - оба выезда приносили результативные ничьи. В субботу, впрочем, в родном Амстердаме победил клуб достаточно легко, 3:1, и ко всем мячам причастен 20-летний бельгиец Годтс. Но тогда в противниках был Зволле, а сейчас предстоит поединок против куда более мощного оппонента.

Интер

Клуб мог в прошлом сезоне привезти в Милан требл. А в итоге остался вообще ни с чем. В Суперкубке зимой и в кубковом полуфинале он проигрывал дерби соседям. Это при том, что Милан в итоге стал только восьмым в Серии А! Где, кстати, обладатель скудетто захромал на финишной прямой, и пропустил на первую позицию Наполи. Ну, а точкой для Симоне Индзаги на посту стали 0:5 в финале Лиги чемпионов, и это после прохода в том числе и Барселоны.

Киву, впрочем, по сути, проиграл пока все ключевые поединки. Летом на клубном чемпионате мира итальянцев и вовсе Флуминенсе - 0:2 в первом же раунде плей-офф. В новом сезоне один из фаворитов начал с 5:0 против Торино. Но еще в августе успел дома уступить Удинезе, а после паузы на игры сборных уступил в зрелищной перестрелке Ювентусу - 3:4 с решающим мячом на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Всего было восемь матчей, начиная еще с 1972-го года. Половину выиграв Интер, уступив только дважды - но в том числе в финале Кубка европейских чемпионов полувековой давности.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще видят в гостях явного фаворита. Но, кажется, хозяева сейчас могут дать бой такому сопернику - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Аякс
17 сентября 2025 -
22:00
Интер Милан
Обе забьют 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
От Гвардиолы до Карседо. 8 испанцев возглавляют клубы ЛЧ 2025/26
Олимпиакос – Пафос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аякс Интер Милан Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16 сентября 2025, 14:07 7
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву

Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16 сентября 2025, 07:34 10
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает

Артем может перейти в «Бетис»

Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Футбол | 15.09.2025, 18:37
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.09.2025, 16:59
Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 3
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем