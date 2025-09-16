17 сентября на Йохан Кройфф Арена пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Аякс встретится с Интером. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Аякс

Команда слабо провела несколько лет кряду, а в 2023/2024 старт так просто провалила. Казалось, в прошлом сезоне им наконец-то повезло - и сами футболисты прибавили, и лидер, ПСВ, начал сдуваться. Но финиш в Эредивизии получился откровенно ужасным, и в итоге титул буквально сами отдали в Эйндховен.

После этого Фариоли сам подал в отставку. Сменивший его Хейтинга начал не лучшим образом. Уже дважды терялись очки, с Гоу Эхед Иглз и Волендамом - оба выезда приносили результативные ничьи. В субботу, впрочем, в родном Амстердаме победил клуб достаточно легко, 3:1, и ко всем мячам причастен 20-летний бельгиец Годтс. Но тогда в противниках был Зволле, а сейчас предстоит поединок против куда более мощного оппонента.

Интер

Клуб мог в прошлом сезоне привезти в Милан требл. А в итоге остался вообще ни с чем. В Суперкубке зимой и в кубковом полуфинале он проигрывал дерби соседям. Это при том, что Милан в итоге стал только восьмым в Серии А! Где, кстати, обладатель скудетто захромал на финишной прямой, и пропустил на первую позицию Наполи. Ну, а точкой для Симоне Индзаги на посту стали 0:5 в финале Лиги чемпионов, и это после прохода в том числе и Барселоны.

Киву, впрочем, по сути, проиграл пока все ключевые поединки. Летом на клубном чемпионате мира итальянцев и вовсе Флуминенсе - 0:2 в первом же раунде плей-офф. В новом сезоне один из фаворитов начал с 5:0 против Торино. Но еще в августе успел дома уступить Удинезе, а после паузы на игры сборных уступил в зрелищной перестрелке Ювентусу - 3:4 с решающим мячом на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Всего было восемь матчей, начиная еще с 1972-го года. Половину выиграв Интер, уступив только дважды - но в том числе в финале Кубка европейских чемпионов полувековой давности.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще видят в гостях явного фаворита. Но, кажется, хозяева сейчас могут дать бой такому сопернику - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,65).