  4. Наставник Интера: «Мы старались нейтрализовать сильные стороны Аякса»
Лига Чемпионов
Аякс
17.09.2025 22:00 – FT 0 : 2
Интер Милан
Лига чемпионов
Наставник Интера: «Мы старались нейтрализовать сильные стороны Аякса»

Кристиан Киву оценил результат матча, в котором миланский клуб победил со счетом 2:0

Наставник Интера: «Мы старались нейтрализовать сильные стороны Аякса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

В среду, 17 сентября, состоялся матч первого тура Лиги чемпионов, в котором встретились нидерландский «Аякс» и итальянский «Интер». Гости одолели соперника со счетом 2:0.

После завершения этого противостояния главный тренер миланского клуба Кристиан Киву ответил на вопросы журналистов и поделился эмоциями после победы:

«Эта победа очень важна для работы, которую делают ребята. Они и раньше были близки к успеху, но сегодняшний вечер стал проявлением зрелости.

Мы старались нейтрализовать сильные стороны «Аякса», в том числе их пасы в финальной трети, и позволяли им пасовать только там, где нам было удобно. Мы старались оставаться на их половине поля, как можно быстрее отбирать мяч и сразу же переходить к вертикальным передачам. Всё прошло хорошо.

Я хотел остаться с расстановкой 3-5-2, потому что команда умеет играть по этой схеме. Мы просто хотели добавить несколько вещей, но прежде всего – вновь обрести психологическую устойчивость и уверенность, которых нам не хватало. Я продолжаю идти своим путем, стараясь не нанести вреда команде, которая и так была сильна.

(Об игре Эспозито – прим) Вы сами все видели. Как я уже сказал, это нападающий, который ещё долго будет радовать сборную Италии и миланский «Интер», – прокомментировал Киву.

По теме:
Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Пафос был очень силен, даже после удаления»
Пафос вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
Арда ТУРАН: «Если Шахтар где-то играет, то пытается выиграть трофей»
Лига чемпионов Аякс Интер Милан Кристиан Киву пресс-конференция
Николай Титюк Источник: Football-Italia
