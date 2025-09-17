Король воздуха. Дубль Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом
Форвард нерадзурри забил голы на 42-й и 47-й минутах
Вечером 17 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Нидерландский Аякс дома проиграл итальянскому Интеру на домашнем стадионе Йохан Кройф Арена.
Форвард нерадзурри Маркус Тюрам оформил дубль для Интера, забив ударами головой после угловых на 42 на 47-й минутах (2:0).
Интер стартовал в ЛЧ с победы и взял 3 очка. Аякс идет без набранных пунктов.
Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября
Аякс (Нидерланды) – Интер (Италия) – 0:2
Голы: Маркус Тюрам, 42, 47
