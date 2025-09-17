Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 22:34 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:37
Аякс – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Нидерландский Аякс принимает итальянский Интер на домашнем стадионе Йохан Кройф Арена

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аякс – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

