Дубль Маркуса Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом

Вечером 17 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Нидерландский Аякс дома проиграл итальянскому Интеру на домашнем стадионе Йохан Кройф Арена.

Маркус Тюрам оформил дубль для Интера, забив голы на 42 на 47-й минуте (2:0).

Интер стартовал в ЛЧ с победы и взял 3 очка. Аякс идет без набранных пунктов.

Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября

Аякс (Нидерланды) – Интер (Италия) – 0:2

Голы: Маркус Тюрам, 42, 47