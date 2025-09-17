Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 сентября 2025, 23:53 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:56
Дубль Маркуса Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом

Форвард нерадзурри забил голы на 42-й и 47-й минутах

Дубль Маркуса Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Нидерландский Аякс дома проиграл итальянскому Интеру на домашнем стадионе Йохан Кройф Арена.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Маркус Тюрам оформил дубль для Интера, забив голы на 42 на 47-й минуте (2:0).

Интер стартовал в ЛЧ с победы и взял 3 очка. Аякс идет без набранных пунктов.

Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября

Аякс (Нидерланды) – Интер (Италия) – 0:2

Голы: Маркус Тюрам, 42, 47

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Хакан Чалханоглу.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Хакан Чалханоглу.
Интер Милан Аякс видео голов и обзор Лига чемпионов Маркус Тюрам
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
