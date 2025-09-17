Аякс – Интер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 17 сентября в 22:00 матч основного раунда ЛЧ
17 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Нидерландский Аякс принимает итальянский Интер на домашнем стадионе Йохан Кройф Арена
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.
Аякс получил право играть в ЛЧ благодаря 2-му месту в чемпионате Нидерландов.
Мадридский Интер заняла 2-е место в Серии A и получил путевку в ЛЧ.
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.
