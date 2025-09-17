Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аякс – Интер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
17.09.2025 22:00 - : -
17 сентября 2025, 08:49 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:08
Аякс – Интер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 17 сентября в 22:00 матч основного раунда ЛЧ

Коллаж Sport.ua

17 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Нидерландский Аякс принимает итальянский Интер на домашнем стадионе Йохан Кройф Арена

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.

Аякс получил право играть в ЛЧ благодаря 2-му месту в чемпионате Нидерландов.

Мадридский Интер заняла 2-е место в Серии A и получил путевку в ЛЧ.

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

