17 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Нидерландский Аякс принимает итальянский Интер на домашнем стадионе Йохан Кройф Арена

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.

Аякс получил право играть в ЛЧ благодаря 2-му месту в чемпионате Нидерландов.

Мадридский Интер заняла 2-е место в Серии A и получил путевку в ЛЧ.

Аякс – Интер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.