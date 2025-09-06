Поражение сборной от Франции, победа молодежки, трансферы команд УПЛ
Главные новости за 5 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 сентября.
1А. Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Наша команда с поражения стартовала в квалификации ЧМ-2026
1B. Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
1C. РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Францией
2А. Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Сине-желтая команда в польском Вроцлаве уступила команде Франции
2B. Соперники Украины. Матч Исландии и Азербайджана завершился разгромом
Исландцы разбили азербайджанцев со счетом 5:0 на старте квалификации ЧМ-2026
3А. Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Карлос в трех сетах разобрался с Новаком в полуфинале мейджора в Нью-Йорке
3B. Синнер переиграл Оже-Альяссима и стал вторым финалистом US Open
Полуфинальный матч в Нью-Йорк завершился в четырех сетах
4A. Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву
Успешное начало пути на молодежный Евро от команды Мельгосы
4B. Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4. Успешный старт. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор стартового поединка квалификации Евро-2027 U-21
5А. Кто из Южной Америки? Определены 16 участников чемпионата мира 2026 из 48
В ночь на 5 сентября сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая отобрались на мундиаль
5B. Не сдержал слез. Месси провел последний домашний матч за сборную Аргентины
Лионель попрощался с местной публикой
6А. WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Александр пробудет в статусе абсолютного чемпиона до конца года
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса
На ринге сойдутся «Железный Майк» и Флойд Мейвезер
7A. Женская сборная Украины завершила выступления на Евро по баскетболу 3х3
Во второй игре украинки уступили Азербайджану
7B. Сетка плей-офф чемпионата мира по волейболу. Сформированы пары 1/2 финала
Состоялись матчи 1/4 финала мирового первенства по волейболу
8A. Попытка камбека не удалась. Юлиан Бойко проиграл в квалификации NI Open
Украинский снукерист уступил Александеру Урсенбахеру из Швейцарии
8B. Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
Александра на соревнованиях в Монтре переиграла Симону Вальтерт в матче 1/4 финала
9A. ОФИЦИАЛЬНО. Бомбардир киевского Динамо продолжит карьеру в Александрии
Дмитрий Кремчанин договорился о сотрудничестве с серебряным призером Премьер-лиги 2024/25
9B. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Герич будет выступать в Первой лиге
9C. ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал игрока сборной Украины U-21
Игрок «Полесья» Сергей Корнийчук проведет сезон 2025/26 в составе ровенского клуба
9D. ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся назад. Оболонь во второй раз арендовала игрока Колоса
«Оболонь» уже ждет Олега Ильина
9E. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о переходе вингера киевского Динамо
Житомирский клуб арендовал Максима Брагару на один сезон с опцией выкупа
9F. ОФИЦИАЛЬНО. Верес приобрел у Галатасарая вингера
Эрен Айдин готов дебютировать в Премьер-лиге Украины
10A. Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Словенец еще раз доказал, что его мышление не слишком-то ушло от фразы «не все так однозначно»
10B. Рекордный трансфер в истории Ньюкасла: кто такой Ник Вольтемаде
Рассказываем об игроке, за которым охотилась «Бавария»
10C. Тен Хаг в Байере: сто тысяч евро в день и отставка после двух туров
Пытаемся найти логику в решении вице-чемпиона Германии
10D. Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. И Динамо, и Шахтер, и ЦСКА
Во втором материале серии окунемся в победы конца 1990-х – начала 2000-х годов
