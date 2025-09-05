Не сдержал слез. Месси провел последний домашний матч за сборную Аргентины
Лионель попрощался с местной публикой
Аргентинский форвард Лионель Месси официально объявил, что провел последнюю домашнюю игру за сборную Аргентины после матча квалификации к чемпионату мира 2026 против Венесуэлы.
– Возможность закончить так, это все, о чем я мечтал! – лаконично заявил Лионель, попрощавшись с местной публикой.
Еще перед матчем особое внимание было приковано к Лионелю Месси, который не сдерживал эмоций и плакал. Это была его последняя домашняя игра за сборную Аргентины. Болельщики развернули большой баннер с надписью: «Спасибо за все, капитан».
Аргентина уже гарантировала себе место на ЧМ-2026. Впереди у команды матч против Эквадора, но Месси подтвердил, что участия в нем не будет.
Не сдержал слез. Месси провел последний домашний матч за сборную Аргентины
