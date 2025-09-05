Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не сдержал слез. Месси провел последний домашний матч за сборную Аргентины
Аргентина
05 сентября 2025, 08:51 | Обновлено 05 сентября 2025, 09:43
Лионель попрощался с местной публикой

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси официально объявил, что провел последнюю домашнюю игру за сборную Аргентины после матча квалификации к чемпионату мира 2026 против Венесуэлы.

– Возможность закончить так, это все, о чем я мечтал! – лаконично заявил Лионель, попрощавшись с местной публикой.

Еще перед матчем особое внимание было приковано к Лионелю Месси, который не сдерживал эмоций и плакал. Это была его последняя домашняя игра за сборную Аргентины. Болельщики развернули большой баннер с надписью: «Спасибо за все, капитан».

Аргентина уже гарантировала себе место на ЧМ-2026. Впереди у команды матч против Эквадора, но Месси подтвердил, что участия в нем не будет.

По теме:
Кто из Южной Америки? Определены 16 участников чемпионата мира 2026 из 48
С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации
ВИДЕО. Месси опрокинул трех защитников Венесуэлы и забил за Аргентину
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу завершение карьеры
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 3
