Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
05.09.2025 21:45 – FT 0 : 2
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 00:47 | Обновлено 06 сентября 2025, 01:05
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Францией

УАФ. Сергей Ребров

Вечером 5 сентября сборная Украины в польском Вроцлаве провела матч квалификации ЧМ-2026 против команды Франции (0:2).

После игры пресс-конференцию дал тренер «сине-желтых» Сергей Ребров:

«В первом тайме мы неплохо играли, но больше оборонялись. К сожалению, не завершали атаки. Мы доходили до последней зоны, но почти не было ударов. А во втором тайме добавили в этом компоненте. Я думаю, что Франция играла уже по счету, они так не прессинговали, как в первом тайме.

Я думаю, дали нам больше контролировать мяч. Но в футболе очень важно завершать атаки. Во втором тайме нам удалось создать несколько моментов, но против такой команды очень трудно создавать моменты. Если мы их не реализуем, то, к сожалению, проигрываем.

Калюжный без замены? Я не считаю, что Калюжный у нас – единственный игрок на эту позицию. Есть Очеретько, который играет на этой позиции в «Шахтере».

Я очень благодарен болельщикам. Они действительно создали атмосферу, игроки это ощущали. Очень благодарен всем пришедшим сегодня болельщикам. Это вдохновение передавалось игрокам. Мы играли против сборной Франции, было тяжело. Но игроки отдали все силы благодаря тому, что была такая поддержка.

Ярмолюк и Судаков? Наверное, вы видели, что мы играли 4–2–3–1, и Судаков играл совсем в другой позиции. Но я доволен всеми игроками. Даже несмотря на то, что мы не так много моментов создали, все работали на оборону: и Судаков, и Калюжный, и Ярмолюк.

Егора Ярмолюка заменили, потому что я видел очень много игр в «Брентфорде», и его постоянно меняли в конце, так как он дает очень большой объем работы. Нам он очень нужен на следующий матч.

ВИДЕО. Пресс-конференция Реброва после матча Украины против Франции

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Франция).
Сергей Ребров сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Iigor6583
Суперіван мав релізувати в гол один момент , але так коряво вдарив наче це якийсь вуйко з вулиці.
