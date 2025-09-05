Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Наша команда с поражения стартовала в квалификации ЧМ-2026
Сборная Украины стартовала в отборочном турнире чемпионата мира. Первым соперником «сине-желтых» стала команда Франции.
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Квалификация. Группа D.
Украина – Франция – 0:2
Голы: Олисе (10), Мбаппе (82)
Украина: Трубин, Зинченко (Волошин, 87), Матвиенко, Забарный, Конопля, Гуцуляк, Калюжный, Судаков (Бондаренко, 83), Ярмолюк (Очеретько, 83), Зубков (Назаренко, 76), Довбик (Ванат, 76).
Франция: Меньян, Динь, Упамекано, Конате, Кунде (Гюсто, 92), Тчуамэни, Коне, Дуэ (Дембеле, 46; Экитике, 81), Олисе (Аклиуш, 92), Барколя (Рабьо, 76), Мбаппе.
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Стадион «Тарчинськи Арена» (Вроцлав, Польша)
Збірна 1998 проти тої мега-топ-Франції двічі грала внічию, "гризла" поле, мала моменти і не давала грати французам.
Але результат такий як я і Сабо прогнозували
С Азерами посмотрим уровень наших потужныкив)