Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 23:36 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:43
795
20

Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции

Наша команда с поражения стартовала в квалификации ЧМ-2026

05 сентября 2025, 23:36 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:43
795
20
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
x.com

Сборная Украины стартовала в отборочном турнире чемпионата мира. Первым соперником «сине-желтых» стала команда Франции.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа D.

Украина – Франция – 0:2

Голы: Олисе (10), Мбаппе (82)

Украина: Трубин, Зинченко (Волошин, 87), Матвиенко, Забарный, Конопля, Гуцуляк, Калюжный, Судаков (Бондаренко, 83), Ярмолюк (Очеретько, 83), Зубков (Назаренко, 76), Довбик (Ванат, 76).

Франция: Меньян, Динь, Упамекано, Конате, Кунде (Гюсто, 92), Тчуамэни, Коне, Дуэ (Дембеле, 46; Экитике, 81), Олисе (Аклиуш, 92), Барколя (Рабьо, 76), Мбаппе.

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Тарчинськи Арена» (Вроцлав, Польша)

УКРАИНА – ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Квалификация ЧМ. Италия забила 5 голов Эстонии, Израиль отгрузил 4 мяча
Хорватия с Модричем минимально обыграла Фарерские острова
Соперники Украины. Матч Исландии и Азербайджана завершился разгромом
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
Футбол | 05 сентября 2025, 20:25 10
Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»

Форвард киевского «Динамо» дал интервью после перехода в чемпионат Украины

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Футбол | 05 сентября 2025, 20:31 95
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 начнется 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 19:52
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ВИДЕО. Штанга спасла Францию: как Украина создала два супермомента
Футбол | 05.09.2025, 23:20
ВИДЕО. Штанга спасла Францию: как Украина создала два супермомента
ВИДЕО. Штанга спасла Францию: как Украина создала два супермомента
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nikos
Досить писати дурню. Це найгірша збірна, найгірший тренер і найгірший менеджер за весь час збірної. Шанси з Ісландією 40/60. Якщо пощастить вилетим в плей офф.
Ответить
+1
Bahus
ребров ти знову програв. Звільнись, ти не справляєшся.  
Ответить
+1
MaximusOne
Загалом збірній потрібно робити "обновку", деякі гравці вже себе в ній вичерпали. Питання тільки на кого обновлювати, тут вже тренерський штаб повинен показати свій клас, і те що вони не дарма получають свої зарплатню, і не просто викликати тих хто "на виду", бо деякі як Ваната навіть вихід один на один не можуть реалізувати.
Ответить
0
Leon Killer
Интересно,а есть ещё сборные,у которых в основе нет игроков чемпиона страны?
Ответить
0
Boodya
Відмучались і добре)
Ответить
0
Archie1991
Все як завжди, збірна мажорових інстаграм нікчем, до того й бездарних.
Збірна 1998 проти тої мега-топ-Франції двічі грала внічию, "гризла" поле, мала моменти і не давала грати французам. 
Ответить
0
dudigo78
По грі мало бути 3-1 або 4-2. Мінімум на гол ми награли. По суті навіть трохи краще, ніж очікувалось. Але без шансів. Тут проблема в тому, що через три дні не відновляться, як пити дати, і в Баку буде тошнота. Все ж таки думаю що шанси на друге місце примарні
Ответить
0
Потужно Пафосный
Не пафосно и без потужности☝️
Ответить
0
Kапітошkа
Могло б бути і гірше...
Ответить
0
New Zealander
Почему Назаренко вышел на поле не в бутсах, а на коньках? Чего он там на ровном месте упал в атаке после чего нам гол забили второй
Ответить
0
TarasTaras94
На більше і не сподівався, другий тайм був впринципі норм, десь навіть не пощастило. Але з Азейбарджаном виправдань не буде 
Ответить
0
Chemp83
Рівень низький .ми щось робили коли дозволяли .В іншому випадку якщо Франції потрібно було б 4 або. 5
Ответить
0
Alex
Опять с уважением и боязнью  относимся к сопернику играя от обороны естественно пропускаем рано или поздно ну а потом уже поздно . Почему из начально не играть с позиции силы , хотя бы пробовать  
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Другий тайм в принципі нормально.
Але результат такий як я і Сабо прогнозували
Ответить
0
ТвояМамка
не 0-5 и хорошо
С Азерами посмотрим уровень наших потужныкив)
Ответить
0
MaximusOne
Краще програвати так як в другому таймі, чим так як в першому.
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Убрать дырявых всех из сборной и убрать физрука динамовское сердце с должности тренера и эта сборная будет разрывать любого.
Ответить
-3
Saltovka
Нет дырявых в основе есть положительный результат. Я считаю 0-2 от французов это неплохо.
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 23
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 328
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем