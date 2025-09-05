Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
05.09.2025 21:45 - : -
Франция
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 00:25 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:27
Украина – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации чемпионата мира

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 5 сентября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Матч пройдет во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчиньски Арена», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наша национальная команда стартует в новом отборочном цикле, и первым соперником «сине-желтых» станет грозная команда Франции, которая доходила до финала на двух предыдущих чемпионатах мира. В 2018-м французы выиграли титул, а в 2022-м в решающем противостоянии уступили Аргентине. Кроме Украины и Франции в группе D представлены сборные Азербайджана и Исландии.

Тарас Михавко, защитник сборной Украины:

«Сборная Франции для меня - это космос. Очень сильные игроки, которых даже не буду перечислять, ведь там каждая фамилия - самый высокий уровень. Конечно, это топ-сборная с топ-футболистами в составе».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА
5 сентября 2025 -
21:45
Франция
По теме:
Словакия – Германия – 2:0. Сенсация в Братиславе. Видео голов и обзор
Болгария – Испания – 0:3. Оярсабаль, Кукурелья, Мерино. Видео голов и обзор
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу текстовая трансляция
