Пятого сентября, в 21.45 в польском Вроцлаве национальная сборная Украины в восьмой раз в своей истории начнет отборочный турнир к чемпионату мира. На пути к Мундиалю-2026 первым соперником по квалификации для «сине-желтых» станет действующий вице-чемпион мира – сборная Франции.

Украина

Тренировочный сбор к дебютным поединкам отбора ЧМ-2026 (после матча с французами украинцы оперативно проведут поединок против Азербайджана) команда Сергея Реброва начала в первый день осени.

Местом дислокации нашей команды стал небольшой польский городок Опаленица.

Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, до места назначения добирались в несколько этапов. Сначала собрались в Киеве, затем поездом – до Варшавы, а от Варшавы до конечного пункта назначения уже на автобусе. На новеньком автобусе, раскрашенном в сине-желтые цвета.

В Опаленице украинцы готовились до четвертого сентября, после чего отбыли во Вроцлав.

Тренировочные занятия носили облегченный характер. Команда была разделена на группы. Часть футболистов готовились по программе восстановления, тогда как остальные были задействованы в игровых упражнениях.

Наставнику нашей сборной Реброву пришлось вносить коррективы в список вызванных на сбор футболистов. Из-за травмы был вынужден покинуть сбор кипер «Реала» Андрей Лунин. Вместо него вызван Георгий Бущан, защищающий цвета «Аль-Шабаба».

Покинул расположение главной команды страны и оборонец «Эвертона» Виталий Миколенко. У него тоже повреждение. Вместо него вызван динамовец Владислав Дубинчак.

Проблемы со здоровьем имеет и Виктор Цыганков, который пропустил последний матч своей «Жироны» из-за повреждения.

Для нашей команды матч против Франции станет первым официальным поединком с марта. В первый весенний месяц наша команда пыталась пробиться в дивизион А Лиги наций. И была близка к этому, победив в первом поединке бельгийцев 3:1. Однако в родных стенах «красные дьяволы» взяли убедительный реванш – 3:0.

А в первый месяц лета команда Сергея Реброва приняла участие в товарищеском турнире в Канаде. Тогда наши без шансов уступили канадцам 2:4 и победили Новую Зеландию 2:1.

Франция

Экс-чемпион мира и одновременно вице-чемпион мира: однозначно сборная Франции является на данный момент одной из сильнейших национальных команд планеты.

Право сыграть в группе со сборной Украины подопечные Дидье Дешама «оспаривали» в матчах плей-офф Лиги наций против хорватов. Очень упертым получилось то противостояние.

На выезде французы уступили 0:2, но в родных стенах восстановили статус-кво и одолели оппонента в серии послематчевых пенальти.

Ну, а дальше был сумасшедший поединок полуфинала Лиги наций против Испании, проигранный «галльскими петушками» 4:5. А в матче за третье место этого турнира Франция уверенно одолела Германию.

Накануне поединка против Украины Дидье Дешам испытывает определенные кадровые проблемы. Наверняка эти проблемы – не чета проблемам Реброва, однако отсутствие из-за травмы центрбека Вильяма Салиба – это действительно серьезная потеря.

Нынешняя сборная Франции, при всей ее звездности, достаточно уязвима в обороне. И вышеупомянутые поединки против Испании и Хорватии этот тезис лишь подтверждают. Поэтому потеря основного центрбека – действительно может аукнуться.

Кроме Салиба, против Украины не сможет сыграть и полузащитник Райан Шерки. У него тоже травма.

Под вопросом участие в поединке и Усмана Дембеле. У главного претендента на «Золотой мяч» небольшое повреждение.

Следует упомянуть и об еще одной потере «Ле бльо»: Антуане Гризманне. Но в этом случае речь идет не о травме. Бывший капитан сборной Франции завязал с карьерой в национальной команде.

История противостояний

Наша национальная команда довольно часто пересекалась со сборной Франции. Предстоящий поединок станет уже 13-м очным противостоянием «сине-желтых» и «Ле бльо». Ощутимый перевес на стороне французов. В их активе шесть побед. Одна победа у нашей команды, еще пять матчей завершились вничью.

Разница забитых и пропущенных мячей – тоже ощутимо в пользу нашего соперника – 23:8. Следует отметить, что почти треть из этих пропущенных мячей наша сборная пропустила в памятном «коронавирусном» товарищеском поединке 2020 года (тогда подопечные Андрея Шевченко проиграли 1:7).

Интересно, что все восемь мячей, которые украинцы в разные годы забивали в ворота французов – авторства разных исполнителей.

Прогноз

Показательно, что Украина и Франция в одной отборочной группе ЧМ сходятся второй раз подряд. В минувшем отборе – на Мундиаль-2022 – оппоненты тоже были в одной группе. И тогда оба матча завершились вничью – 1:1.

Безусловно, поединки того отбора – уже история. Однако можно акцентировать внимание и на том, что наша сборная в домашних поединках с французами играет более-менее успешно. К тому же, в последних шести поединках французы лишь дважды обыгрывали нашу команду.

Так что, если полагаться на историю, то, несмотря на явный статус фаворита, Франция почти всегда сложно играет против Украины.

К тому же, у команды Дидье Дешама наметился кризис идей. Этой сборной нужна может и не перестройка, а перезагрузка. Опять-таки, при блестящей линии атаки линия обороны французов остается слабым звеном.

Тем не менее, при любом раскладе Украина будет считаться андердогом на фоне действующего вице-чемпиона мира. И не только из-за регалий оппонента, а и потому, что игровой стабильностью не может похвастаться и наша команда.

К тому же, главные лидеры нашей сборной – либо не имеют достаточной игровой практики, либо испытывают проблемы со здоровьем.

Посему можно сделать малоприятный вывод, что зацепиться в этой игре за очки нашим вряд ли удастся. Предположим, что матч завершится минимальной победой команды Дидье Дешама.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Сваток, Зинченко, Калюжный, Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк, Довбик

Франция: Меньян, Кунде, Конате, Упамекано, Эрнандес, Коне, Тчуамени, Барколя, Тюрам, Дуе, Мбаппе.