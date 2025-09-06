Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
05.09.2025 21:45 – FT 0 : 2
Франция
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 00:23 |
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за гостей забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.

В одном квартете Украина и Франция выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. 9 числа сине-желтые в Баку сыграют против азербайджанцев.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 5 сентября

Украина – Франция – 0:2

Голы: Олисе, 10, Мбаппе, 82

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Олисе, 10 мин.

ГОЛ! 0:2 Мбаппе, 82 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Франция).
По теме:
Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Майкл Олисе Килиан Мбаппе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BVE
А що коментувати? Два тренери - два бздуни.  Мати таку байду в руках і так лякливо грати🐓🐓
Ответить
0
