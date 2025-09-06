Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
5 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Коллективы сыграли на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.
Голы за гостей забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.
В одном квартете Украина и Франция выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. 9 числа сине-желтые в Баку сыграют против азербайджанцев.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 5 сентября
Украина – Франция – 0:2
Голы: Олисе, 10, Мбаппе, 82
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Олисе, 10 мин.
ГОЛ! 0:2 Мбаппе, 82 мин.
События матча
