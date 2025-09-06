5 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за гостей забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.

В одном квартете Украина и Франция выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. 9 числа сине-желтые в Баку сыграют против азербайджанцев.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 5 сентября

Украина – Франция – 0:2

Голы: Олисе, 10, Мбаппе, 82

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Олисе, 10 мин.

ГОЛ! 0:2 Мбаппе, 82 мин.