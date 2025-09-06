Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина

5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день в одно время прошли 10 матчей,.

Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2).

В другом матче группы Исландия разгромила Азербайджан (5:0).

После 1-го тура: Исландия, Франция (по 3 очка), Украина, Азербайджан (по 0).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября

21:45. Греция – беларусь – 5:1

21:45. Дания – Шотландия – 0:0

21:45. Исландия – Азербайджан – 5:0

21:45. Италия – Эстония – 5:0

21:45. Молдова – Израиль – 0:4

21:45. Словения – Швеция – 2:2

21:45. Украина – Франция – 0:2

21:45. Фареры – Хорватия – 0:1

21:45. Черногория – Чехия – 0:2

21:45. Швейцария – Косово – 4:0

