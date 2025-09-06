Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:37
539
1

Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина

Сине-желтая команда в польском Вроцлаве уступила команде Франции

Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день в одно время прошли 10 матчей,.

Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2).

В другом матче группы Исландия разгромила Азербайджан (5:0).

После 1-го тура: Исландия, Франция (по 3 очка), Украина, Азербайджан (по 0).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября

  • 21:45. Греция – беларусь – 5:1
  • 21:45. Дания – Шотландия – 0:0
  • 21:45. Исландия – Азербайджан – 5:0
  • 21:45. Италия – Эстония – 5:0
  • 21:45. Молдова – Израиль – 0:4
  • 21:45. Словения – Швеция – 2:2
  • 21:45. Украина – Франция – 0:2
  • 21:45. Фареры – Хорватия – 0:1
  • 21:45. Черногория – Чехия – 0:2
  • 21:45. Швейцария – Косово – 4:0

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
ЧМ-2026 по футболу выбор редакции статистические расклады сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу сборная Словении по футболу сборная Украины по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Дании по футболу сборная Греции по футболу сборная беларуси по футболу сборная Швеции по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Эстонии по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Израиля по футболу сборная Чехии по футболу сборная Исландии по футболу сборная Молдовы по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Черногории по футболу сборная Фарерских островов по футболу Украина - Франция сборная Косова по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Iigor6583
Чому вони такі тихоходи, ці довбики, забарні, судакови, калюжні, гуцуляки і Ко. 
