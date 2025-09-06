Чемпионат мира06 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:37
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Сине-желтая команда в польском Вроцлаве уступила команде Франции
06 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:37
5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день в одно время прошли 10 матчей,.
Сборная Украины в польском Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2).
В другом матче группы Исландия разгромила Азербайджан (5:0).
После 1-го тура: Исландия, Франция (по 3 очка), Украина, Азербайджан (по 0).
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября
- 21:45. Греция – беларусь – 5:1
- 21:45. Дания – Шотландия – 0:0
- 21:45. Исландия – Азербайджан – 5:0
- 21:45. Италия – Эстония – 5:0
- 21:45. Молдова – Израиль – 0:4
- 21:45. Словения – Швеция – 2:2
- 21:45. Украина – Франция – 0:2
- 21:45. Фареры – Хорватия – 0:1
- 21:45. Черногория – Чехия – 0:2
- 21:45. Швейцария – Косово – 4:0
Турнирные таблицы
Инфографика
