Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026

Чемпионат мира
04 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:44
Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от Словакии

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 сентября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялись 8 поединков в Европе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Германии на выезде потерпела сенсационное поражение от команды Словакии (0:2).

Нидерланды принимали Польшу, и этот матч завершился вничью (1:1)

Ожидаемые победы одержали другие фавориты – Испания и Бельгия.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 4 сентября

  • 16:00. Казахстан – Уэльс – 0:1
  • 19:00. Грузия – Турция – 2:3
  • 19:00. Литва – Мальта – 1:1
  • 21:45. Болгария – Испания – 0:3
  • 21:45. Лихтенштейн – Бельгия – 0:6
  • 21:45. Люксембург – Северная Ирландия – 1:3
  • 21:45. Нидерланды – Польша – 1:1
  • 21:45. Словакия – Германия – 2:0

Турнірна таблиця

Инфографика

Германия установила целый ряд антирекордов в игре против Словакии
Люксембург – Северная Ирландия – 1:3. Видео голов и обзор матча
Словакия – Германия – 2:0. Сенсация в Братиславе. Видео голов и обзор
ЧМ-2026 по футболу статистические расклады выбор редакции сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу сборная Турции по футболу сборная Словакии по футболу сборная Литвы по футболу сборная Грузии по футболу сборная Польши по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Мальты по футболу сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Польша
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
