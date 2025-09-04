Чемпионат мира04 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:44
410
0
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от Словакии
04 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:44
410
0
Вечером 4 сентября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день состоялись 8 поединков в Европе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Германии на выезде потерпела сенсационное поражение от команды Словакии (0:2).
Нидерланды принимали Польшу, и этот матч завершился вничью (1:1)
Ожидаемые победы одержали другие фавориты – Испания и Бельгия.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 4 сентября
- 16:00. Казахстан – Уэльс – 0:1
- 19:00. Грузия – Турция – 2:3
- 19:00. Литва – Мальта – 1:1
- 21:45. Болгария – Испания – 0:3
- 21:45. Лихтенштейн – Бельгия – 0:6
- 21:45. Люксембург – Северная Ирландия – 1:3
- 21:45. Нидерланды – Польша – 1:1
- 21:45. Словакия – Германия – 2:0
Турнірна таблиця
Инфографика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 сентября 2025, 18:45 34
Бленуце выступит с заявлением и ответит на вопросы
Футбол | 04 сентября 2025, 23:55 0
Стефан Решко прокомментировал отсутствие Андрея Ярмоленко в составе национальной команды
Футбол | 04.09.2025, 21:51
Футбол | 04.09.2025, 11:50
Футбол | 04.09.2025, 07:08
Комментарии 0
Популярные новости
03.09.2025, 02:45 5
03.09.2025, 04:00
03.09.2025, 15:45 7
03.09.2025, 10:41 9
03.09.2025, 05:52 1
03.09.2025, 01:45
Бокс
04.09.2025, 07:03 2