Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026

Вечером 4 сентября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялись 8 поединков в Европе.

Сборная Германии на выезде потерпела сенсационное поражение от команды Словакии (0:2).

Нидерланды принимали Польшу, и этот матч завершился вничью (1:1)

Ожидаемые победы одержали другие фавориты – Испания и Бельгия.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 4 сентября

16:00. Казахстан – Уэльс – 0:1

– 0:1 19:00. Грузия – Турция – 2:3

– 2:3 19:00. Литва – Мальта – 1:1

21:45. Болгария – Испания – 0:3

– 0:3 21:45. Лихтенштейн – Бельгия – 0:6

– 0:6 21:45. Люксембург – Северная Ирландия – 1:3

– 1:3 21:45. Нидерланды – Польша – 1:1

21:45. Словакия – Германия – 2:0

Турнірна таблиця

Инфографика