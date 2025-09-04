Атаковали много, но победу упустили. Нидерланды сыграли вничью с Польшей

В Роттердаме состоялся поединок группы G отборочного турнира на чемпионат мира, в котором встретились сборные Нидерландов и Польши.

Сразу после стартового свистка «оранжевые» взяли мяч под контроль и начали оказывать давление на защитную линию соперников. Едва не открыл счет Райндерс, после удара которого мяч попал в штангу. Не без труда голкипер Польши Скорупски справился с коварным ударом Гакпо. Еще раз страж ворот гостей выручил свою команду, среагировав на удар головой все того же Гакпо. А успех хозяевам поля принес Думфрис, который после ошибки Скорупски на выходе замкнул навес с углового.

После взятия ворот «оранжевые» продолжали владеть преимуществом. Поляки контратаковали редко, но один из выпадов вполне мог реализовать Левандовски, головой пробивший не лучшим образом после навеса Шимански.

После перерыва рисунок игры не изменился: голландцы владели преимуществом и периодически обостряли ситуацию у ворот Польши. Чудом не удвоил преимущество своей команды Симонс, который из убойной позиции пробил в нескольких сантиметрах от штанги.

Но время шло, и минимальный счет оставлял шансы для поляков на позитивный результат. Гости начали смелее идти в атаку, а в конце поединка Кэш сильным ударом вогнал мяч в «девятку» ворот. Пропустив гол, «оранжевые» заметно занервничали и начали принимать поспешные решения, что не позволило им вырвать победу.

В турнирной таблице группы G три команды набрали по 7 очков, но голландцы провели меньшее количество матчей.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа G.

Нидерланды – Польша – 1:1

Голы: Думфрис (28) – Кэш (80)

Нидерланды: Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хеке, Думфрис, Ф. де Йонг (К. Тимбер, 83), Райндерс (Клюйверт, 83), Гравенберх, Гакпо, Депай (Вегхорст, 78), Симонс (Мален, 78).

Польша: Скорупски, Кивер, Беднарек, Висневски (Кендзера, 83), Кэш, Зелински (Капустка, 71), Слиш, Залевски (Вшолек, 71), Шимански (Гросицки, 71), Камински, Левандовски (Свидерски, 64).

Арбитр: Симоне Соцца (Италия)

Стадион «Де Кейп» (Роттердам, Нидерланды)

НИДЕРЛАНДЫ – ПОЛЬША. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА