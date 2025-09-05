Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Нужно вызвать футболистов более низкого уровня»
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 02:11 | Обновлено 05 сентября 2025, 02:25
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Нужно вызвать футболистов более низкого уровня»

Сборная Германии потерпела поражение в игре квалификации

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Германии Юиан Нагельсман прокомментировал поражение от Словакии (0:2) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

«Кроме 2–3 травмированных, это самые качественные игроки в Германии. Возможно, в следующий раз придется вызвать футболистов более низкого уровня, но выкладываться на поле на все сто.

Я доверяю своим игрокам, но быть просто лучше технически соперника недостаточно, если не показываешь готовность и желание.

Почему, как вы думаете, команда типа Висбадена чуть не сыграла 2:2 с Баварией? Не потому, что у них лучшее качество, а потому что они показали эмоциональность и стремление».

