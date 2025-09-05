Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Нужно вызвать футболистов более низкого уровня»
Сборная Германии потерпела поражение в игре квалификации
Главный тренер сборной Германии Юиан Нагельсман прокомментировал поражение от Словакии (0:2) в матче квалификации чемпионата мира-2026.
«Кроме 2–3 травмированных, это самые качественные игроки в Германии. Возможно, в следующий раз придется вызвать футболистов более низкого уровня, но выкладываться на поле на все сто.
Я доверяю своим игрокам, но быть просто лучше технически соперника недостаточно, если не показываешь готовность и желание.
Почему, как вы думаете, команда типа Висбадена чуть не сыграла 2:2 с Баварией? Не потому, что у них лучшее качество, а потому что они показали эмоциональность и стремление».
