Нидерланды – Польша. Текстовая трансляция матча

В четверг, 4 сентября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Польши. Матч пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Кейп», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

В группе G квалификации ЧМ-2006 команды уже сыграли по несколько матчей. В турнирной таблице лидирует Финляндия, но она провела больше игр чем Нидерланды и Польша. «Оранжевые» в двух встречах одержали две победы, обыграв ту же Финляндию (2:0) и Мальту (8:0). Поляки одолели Литву (1:0) и Мальту (2:0), а затем уступили финнам (1:2). Ранее соперники провели 30 очных дуэлей, в которых 10 побед одержали голландцы, 3 раза успех праздновали поляки и 7 матчей завершились вничью. Предыдущая победа Польши над Нидерландами была зафиксирована более сорока лет назад: в далеком 1979-м году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Польша, за которой можно следить в украинской версии сайта.