Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нидерланды – Польша. Текстовая трансляция матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
04.09.2025 21:45 - : -
Польша
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 21:20 | Обновлено 03 сентября 2025, 21:21
Нидерланды – Польша. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира чемпионата мира

Нидерланды – Польша. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

В четверг, 4 сентября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Польши. Матч пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Кейп», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

В группе G квалификации ЧМ-2006 команды уже сыграли по несколько матчей. В турнирной таблице лидирует Финляндия, но она провела больше игр чем Нидерланды и Польша. «Оранжевые» в двух встречах одержали две победы, обыграв ту же Финляндию (2:0) и Мальту (8:0). Поляки одолели Литву (1:0) и Мальту (2:0), а затем уступили финнам (1:2). Ранее соперники провели 30 очных дуэлей, в которых 10 побед одержали голландцы, 3 раза успех праздновали поляки и 7 матчей завершились вничью. Предыдущая победа Польши над Нидерландами была зафиксирована более сорока лет назад: в далеком 1979-м году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Польша, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
4 сентября 2025 -
21:45
Польша
По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Ощущения после трансфера в Бенфику – как сон какой-то»
Ванат признался, что сказал ему Ребров после трансфера из Динамо в Жирону
Казахстан – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Польши по футболу Нидерланды - Польша текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
