Нидерланды – Польша – 1:1. Спасительная пушка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
4 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе G между сборными Нидерландов и Польши.
Коллективы сыграли на стадионе Де Кейп в Роттердаме. Поединок завершился со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа G. 4 сентября
Нидерланды – Польша – 1:1
Гол: Дюмфрис, 28 – Кэш, 80
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Дюмфрис, 28 мин.
ГОЛ! 1:1 Кэш, 80 мин.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Польша).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
