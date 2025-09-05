4 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе G между сборными Нидерландов и Польши.

Коллективы сыграли на стадионе Де Кейп в Роттердаме. Поединок завершился со счетом 1:1.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа G. 4 сентября

Нидерланды – Польша – 1:1

Гол: Дюмфрис, 28 – Кэш, 80

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Дюмфрис, 28 мин.

ГОЛ! 1:1 Кэш, 80 мин.