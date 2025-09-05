Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
04.09.2025 21:45 – FT 1 : 1
Польша
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 00:28 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:30
Нидерланды – Польша – 1:1. Спасительная пушка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе G между сборными Нидерландов и Польши.

Коллективы сыграли на стадионе Де Кейп в Роттердаме. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа G. 4 сентября

Нидерланды – Польша – 1:1

Гол: Дюмфрис, 28 – Кэш, 80

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Дюмфрис, 28 мин.

ГОЛ! 1:1 Кэш, 80 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Польша).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
