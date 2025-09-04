Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Нидерланды
04.09.2025 21:45 - : -
Польша
Чемпионат мира
Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 4 сентября в 21:45 по Киеву

Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября на Де Кейп пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Нидерланд и Польши. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда еще при ван Гале смогла отвоевать свои позиции, достойно сыграв на прошлом мундиале - их с громадным трудом выбил будущий триумфатор, Аргентина. Новая каденция Кумана начиналась тяжело. Но в итоге получилось выйти напрямую на Евро, а уже там вышло продемонстрировать лучший результат за десятилетия, дойдя до полуфинала.

Сборная неплохо проявила себя и в рамках Лиге Наций. Но не обошлось без противоречивых оценок. Все же в группе снова голландцы уступили лидерство соседней Германии. А в марте после пары боевых ничьих с Испанией все же проиграли той, пусть и в рамках серии пенальти. Впрочем, в квалификации соперники куда слабее, и в июне не было никаких проблем: 2:0 в Финляндии и аж 8:0 во время приема аутсайдера, Мальты.

Польша

Сборная показывала все более натужные результаты. На Евро она пробилась только через дополнительный плей-офф, когда в решающем поединке по пенальти обыграли валлийцев. Но уже на самом турнире было сразу два болезненных поражения, так что реальных шансов выйти из группы лишились досрочно.

Тогда Пробежа не убрали, и простили даже последнее место в группе Лиги Наций, где соперниками стали не только Португалия, но и Хорватия с Шотландией. Но на фоне скандального ухода Левандовского, которого тренер лишил повязки, роковым стал первый же промах, 1:2 в Финляндии. Теперь на посту главного тренера Урбан, а Роберт вернулся. Хотя не факт, что все напряжение в раздевалке позади.

Статистика личных встреч

В последний раз поляки выигрывали аж в 1979-м году. Более того, в семи из восьми крайних очных поединков у этого соперника были выиграны голландцами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости, даже после смены наставника, окажут серьезное сопротивление в Роттердаме. Такого соперника Нидерланды дома должны обыгрывать не минимально - берем фору -1,5 гола (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
4 сентября 2025 -
21:45
Польша
Фора Нидерландов (-1.5) 1.80
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Оцените материал
