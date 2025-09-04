Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нагельсманн в шоке. Словакия нанесла сенсационное поражение Германии
ЧМ. Квалификация. Европа
Словакия
04.09.2025 21:45 – FT 2 : 0
Германия
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 23:42 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:45
Северная Ирландия в гостях переиграла команду Люксембурга

Нагельсманн в шоке. Словакия нанесла сенсационное поражение Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификационном матче чемпионата мира 2026 сборная Словакии сотворила сенсацию.

Хозяева поля на домашнем стадионе «Тегельне поле» в Братиславе одержали неожиданную победу над Германией со счетом 2:0.

Словаки открыли счет в конце первого тайма. На 42-й минуте Давид Ганцко результативно замкнул передачу Давида Стрельца.

В начале второго тайма словаки удвоили преимущество. На 55-й минуте Стрелец отметился голом после паса Норберта Дебера.

Словаки грамотно удержали преимущество до финального свистка, а коуч немцев Юлиан Нагельсманн ничего не смог придумать в ответ. Матч прошел при присутствии более 20 тысяч болельщиков.

В другом матче группы Северная Ирландия в гостях нанесла поражение команде Люксембурга (3:1).

Турнирное положение в группе A: Северная Ирландия, Словакия (по 3 очка), Люксембург, Германия (по 0).

Чемпионат мира 2026

Квалификация. Группа A. 4 сентября 2025

Словакия – Германия – 2:0

Голы: Ганцко, 42, Стрелец, 55

Люксембург – Северная Ирландия – 1:3

Голы: Дардари, 30 – Рид, 7, Чарльз, 65, Девенни, 70

Турнирная таблица

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Словакия).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
saltim
Самое удивительное что немцы проиграли в скорости и силовой борьбе. А словаки удивили конечно, играли очень умно и комбинационно.
Viktor Shuper
абсолютно дніщенський матч зі сторони німців. як на мене, Нагельсман категорично не підходить для роботи у будь-якій збірній. такими безпомічними, як в цьому матчі, давно не бачив фріців
Olex
Це відповідь усім скептикам, що прогнозували виліт Німеччини після групової фази третій раз поспіль. Так, трішки нестандартний метод, але ж ефективний. 
Vitalya влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Вот видите - чудеса возможны! Почему бы и нам завтра не обыграть французов?! Тем более на фартовой арене! 😊
