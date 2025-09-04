Нагельсманн в шоке. Словакия нанесла сенсационное поражение Германии
Северная Ирландия в гостях переиграла команду Люксембурга
В квалификационном матче чемпионата мира 2026 сборная Словакии сотворила сенсацию.
Хозяева поля на домашнем стадионе «Тегельне поле» в Братиславе одержали неожиданную победу над Германией со счетом 2:0.
Словаки открыли счет в конце первого тайма. На 42-й минуте Давид Ганцко результативно замкнул передачу Давида Стрельца.
В начале второго тайма словаки удвоили преимущество. На 55-й минуте Стрелец отметился голом после паса Норберта Дебера.
Словаки грамотно удержали преимущество до финального свистка, а коуч немцев Юлиан Нагельсманн ничего не смог придумать в ответ. Матч прошел при присутствии более 20 тысяч болельщиков.
В другом матче группы Северная Ирландия в гостях нанесла поражение команде Люксембурга (3:1).
Турнирное положение в группе A: Северная Ирландия, Словакия (по 3 очка), Люксембург, Германия (по 0).
Чемпионат мира 2026
Квалификация. Группа A. 4 сентября 2025
Словакия – Германия – 2:0
Голы: Ганцко, 42, Стрелец, 55
Люксембург – Северная Ирландия – 1:3
Голы: Дардари, 30 – Рид, 7, Чарльз, 65, Девенни, 70
Турнирная таблица
