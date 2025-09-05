Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия – Германия – 2:0. Сенсация в Братиславе. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Словакия
04.09.2025 21:45 – FT 2 : 0
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 00:37 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:41
252
0

Словакия – Германия – 2:0. Сенсация в Братиславе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

05 сентября 2025, 00:37 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:41
252
0
Словакия – Германия – 2:0. Сенсация в Братиславе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификационном матче чемпионата мира 2026 сборная Словакии сотворила сенсацию.

Хозяева поля на домашнем стадионе «Тегельне поле» в Братиславе одержали неожиданную победу над Германией со счетом 2:0.

Словаки открыли счет в конце первого тайма. На 42-й минуте Давид Ганцко результативно замкнул передачу Давида Стрельца.

В начале второго тайма словаки удвоили преимущество. На 55-й минуте Стрелец отметился голом после паса Норберта Дебера.

Словаки грамотно удержали преимущество до финального свистка, а коуч немцев Юлиан Нагельсманн ничего не смог придумать в ответ. Матч прошел при присутствии более 20 тысяч болельщиков.

Чемпионат мира 2026

Квалификация. Группа A. 4 сентября 2025

Словакия – Германия – 2:0

Голы: Ганцко, 42, Стрелец, 55

Видео голов и обзор

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Словакия).
По теме:
Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2. Провалы в защите. Видео голов и обзор
Экс-вратарь сборной Украины: «Сборной Франции украинцы не проиграют»
Франция – сборная, с которой Украина встречалась чаще всего в истории
сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу Юлиан Нагельсманн ЧМ-2026 по футболу Давид Ганцко Давид Стрелец видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026
Футбол | 04 сентября 2025, 20:20 13
Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026
Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026

Наставник сборной Украины ответил на вопросы СМИ

Названа неожиданная причина, почему сорвался трансфер Довбика в Милан
Футбол | 05.09.2025, 02:15
Названа неожиданная причина, почему сорвался трансфер Довбика в Милан
Названа неожиданная причина, почему сорвался трансфер Довбика в Милан
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04.09.2025, 13:47
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Футбол | 04.09.2025, 07:08
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 101
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 2
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем