В квалификационном матче чемпионата мира 2026 сборная Словакии сотворила сенсацию.

Хозяева поля на домашнем стадионе «Тегельне поле» в Братиславе одержали неожиданную победу над Германией со счетом 2:0.

Словаки открыли счет в конце первого тайма. На 42-й минуте Давид Ганцко результативно замкнул передачу Давида Стрельца.

В начале второго тайма словаки удвоили преимущество. На 55-й минуте Стрелец отметился голом после паса Норберта Дебера.

Словаки грамотно удержали преимущество до финального свистка, а коуч немцев Юлиан Нагельсманн ничего не смог придумать в ответ. Матч прошел при присутствии более 20 тысяч болельщиков.

Чемпионат мира 2026

Квалификация. Группа A. 4 сентября 2025

Словакия – Германия – 2:0

Голы: Ганцко, 42, Стрелец, 55

