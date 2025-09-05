Словакия – Германия – 2:0. Сенсация в Братиславе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
В квалификационном матче чемпионата мира 2026 сборная Словакии сотворила сенсацию.
Хозяева поля на домашнем стадионе «Тегельне поле» в Братиславе одержали неожиданную победу над Германией со счетом 2:0.
Словаки открыли счет в конце первого тайма. На 42-й минуте Давид Ганцко результативно замкнул передачу Давида Стрельца.
В начале второго тайма словаки удвоили преимущество. На 55-й минуте Стрелец отметился голом после паса Норберта Дебера.
Словаки грамотно удержали преимущество до финального свистка, а коуч немцев Юлиан Нагельсманн ничего не смог придумать в ответ. Матч прошел при присутствии более 20 тысяч болельщиков.
Чемпионат мира 2026
Квалификация. Группа A. 4 сентября 2025
Словакия – Германия – 2:0
Голы: Ганцко, 42, Стрелец, 55
Видео голов и обзор
События матча
