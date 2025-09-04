Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Словакия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Словакия
04.09.2025 21:45 - : -
Германия
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 10:42
Словакия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 4 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября на Тегельне поле пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Словакии и Германии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Словакия

Команда смогла вернуться на большие турниры, сыграв на прошлогоднем Евро. Более того, там подопечные Кальцоны смогли сразу удивить, выиграв у Бельгии, а в плей-офф вели в счете с Англией до 91-й минуты. Но в итоге все же вылетели, а в Лиге Наций уступили в споре за первое место в группе Швеции.

В итоге пришлось играть стыковые поединки со словенцами. В марте оба матча приносили нулевые ничьи - но в экстра-тайме дома забили роковой гол словенцы. Не получилось ничего показать и в товарищеских июньских поединках. Сначала и вовсе без вариантов, 1:4, разгромно уступили грекам. Да и с Израилем снова не сумели забить хотя бы мяча, и, пропустив в начале второго тайма, опять закончили неудачей - со счетом 0:1.

Германия

Сборная после долгого прозябания заметно ожила при нынешнем наставнике, Нагельсманне. А ведь ему пришлось принимать футболистов после того, как предшественника, Флика, уволили с должности, и это впервые в истории страны. Причем Ханси убрали из-за результатов в товарищеских матчах! Сменив его, Юлиан многое перестроил, и такой вариант на домашнем Евро проиграл только невероятной Испании, и то из-за гола в экстра-тайме.

Вот в Лиге Наций немцы оставили противоречивую оценку. Были осечки, в том числе в марте с Италией - ей получилось забить на гол больше, чем пропустили. А финальный раунд, что проходил в Германии, принес поражения - сначала 1:2 с Португалией, потом и вовсе 0:2 в утешительном поединке с соседними французами.

Статистика личных встреч

Всего было пять матчей, все за два последних десятилетия. И словаки не безнадежны - они проиграли трижды, но при этом выиграли в обоих остальных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку подопечных Нагельсманна. Они должны реабилитироваться за июньские неудачи, выиграв с форой -1 гол (коэффициент - 1,75).

Словакия
4 сентября 2025 -
21:45
Германия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
