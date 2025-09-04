Чемпионат мира04 сентября 2025, 19:50 |
Словакия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 4 сентября в 21:45 по Киеву
04 сентября 2025, 19:50
4 сентября сборная Словакия проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Германии.
Встреча состоится на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Словакия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
