4 сентября сборная Словакия проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Германии.

Встреча состоится на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Словакия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция