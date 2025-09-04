Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Словакия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Словакия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 4 сентября в 21:45 по Киеву

Словакия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября сборная Словакия проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Германии.

Встреча состоится на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Словакия – Германия
