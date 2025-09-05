Рекордный трансфер в истории Ньюкасла: кто такой Ник Вольтемаде

Упорство и терпение сыграли ключевую роль в пути Ника Вольтемаде от подающего надежды молодого игрока до начинающей звезды Бундеслиги, а затем – до рекордного трансфера в истории «Ньюкасла» за 85 млн евро. Немцу всего 23 года, но его путь является действительно таким, который требует упорства и терпения.

В феврале 2020 года он стал самым молодым стартовым игроком «Вердера» в истории Бундеслиги, но с тех пор надежды на быстрый подъем постоянно рушились. Это был его единственный выход в стартовом составе в сезоне 2019/20. Еще один был в следующей кампании, которая оказалась для Вольтемаде своего рода кошмаром.

По словам спортивного директора Франка Бауманна, вирус «отбросил его назад», после чего молодой нападающий пропустил 6 матчей «Вердера» в начале 2021 года. Ему потребовалось еще около шести недель, чтобы вернуться в форму, после чего он получил травму связок колена на тренировке. Ник пропустил вторую половину сезона, а «музыканты» впервые с 1980 года вылетели из высшей лиги.

Год во втором дивизионе мог бы стать для молодого игрока возможностью зарекомендовать себя, но Вольтемаде практически не получал игрового времени в сезоне 2021/22 – всего 7 матчей во второй Бундеслиге со средним показателем 6 минут за игру.

Последующий переход в аренду в «Эльферсберг» из третьего дивизиона немецкого футбола мог бы поставить крест на перспективах молодого форварда, но этот шаг оказался определяющим. Самое главное, что Ник играл, а стабильное игровое время дало ему возможность продемонстрировать свои навыки и стиль игры.

10 голов в 31 матче – не самый выдающийся показатель результативности, но Вольтемаде также записал на свой счет 9 ассистов. Это стало ранним признаком того, что он может быть кем-то больше, чем просто «девяткой». И он действительно стал разносторонним форвардом. Ник – не тот нападающий, который будет сидеть в штрафной площади и ждать моментов, которые для него будут создавать другие игроки.

Несмотря на внушительные габариты, он, пожалуй, является одним из самых техничных нападающих в Европе. Умение использовать это преимущество при работе с мячом и взаимодействии с партнерами было важнее для его стиля, чем габариты или желание забивать голы.

Поэтому он и не приживался в «Вердере» – там просто не было подходящей для него системы. Вернувшись к «музыкантам», он сыграл уже 30 матчей в Бундеслиге, но забил только 2 гола, да и то – в одной игре. В клубе стали больше ценить игрока и выпускали его на разных позициях, но сотрудничество все равно не было продуктивным.

Летом 2024 года Вольтемаде не стал продлевать контракт с «Вердером» и перешел в «Штутгарт», где его игра вышла на новый уровень, что принесло ему первый вызов в сборную Германии и серьезный интерес со стороны «Баварии». Но и там поначалу потребовалось терпение.

Ник не выходил в стартовом составе «Штутгарта» ни в одном матче Бундеслиги до 23 ноября, а также не был заявлен в составе на Лигу чемпионов. Приходилось довольствоваться скудным игровым временем в чемпионате и парой матчей в Кубке Германии.

Голы, забитые в каждом из первых двух кубковых матчей, а также один, забитый после выхода со скамейки запасных в чемпионате против «Айнтрахта», намекали на то, что Ник готов проявить себя, как только появится такая возможность, и в начале декабря он ею в полной мере воспользовался. «Штутгарт» проигрывал «Униону» со счетом 0:2, но молодой форвард «швабов» забил 2 гола за 8 минут, переломив ход матча.

Getty Images/Global Images Ukraine

С тех пор и до конца сезона Вольтемаде 17 раз выходил на поле в стартовом составе и быстро стал ключевой фигурой в команде. Он по-прежнему представлял угрозу перед воротами соперниками, но стиль его игры был более важным фактором. Ник – не совсем типичный нападающий, хотя его рост, конечно, дает ему преимущество.

114 воздушных единоборств, в которых он принял участие в прошлом сезоне, позволили ему занять 13-е место среди нападающих Бундеслиги по этому показателю. При этом немец очень хорошо играет и внизу. Одна из его сильных сторон заключается в хорошем обращении с мячом. Он занял 6-е место среди центрфорвардов из своего чемпионата по количеству попыток дриблинга (73), хотя сыграл на 1620 минут меньше, чем все, кто расположились выше него.

В прошлом сезоне Вольтемаде выполнял в среднем за матч по 9,8 попыток продвижения мяча на 5 метров и далее, что было шестым показателем среди центральных нападающих Бундеслиги. Четыре его подобных прохода завершились голами. Только Джамал Мусиала и Омар Мармуш (по 5 у каждого) превзошли этот показатель во всей лиге. По сути, именно креативная сторона игры является наиболее яркой чертой Ника.

Среди всех центрфорвардов в прошлом сезоне Бундеслиги, которые сыграли более 900 минут, немец уверенно лидировал по количеству созданных моментов с игры – 1,9 в среднем за матч. Он не просто делал короткие передачи партнерам по команде, которые тоже могли пробить по воротам, а привнес в «Штутгарт» настоящую креативную изобретательность.

Его ожидаемый показатель результативных передач (0,25 в среднем за матч) был таким же, как у Флориана Вирца, а превзошли его только 6 игроков во всем дивизионе. Видение поля в финальной трети давно считается одним из главных достоинств Вольтемаде, который может играть как из глубины, так и перед воротами. 12 мячей за сезон в Бундеслиге могут показаться скромным результатом, но они были забиты со скоростью 1 гол каждые 135 минут. Только 3 игрока в возрасте 23 лет и младше в прошлом сезоне превзошли этот показатель среди всех из пяти ведущих европейских лиг.

Точно так же его средний показатель в 2,6 удара за 90 минут был весьма внушительным для игрока, который нес значительную креативную ответственность. Кроме того, его 9,4 касания мяча в штрафной площади соперника в среднем за матч — третий лучший показатель в топ-чемпионатах с начала прошлого сезона. Все это говорит о том, что он хорошо справляется с балансом между разными обязанностями.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде в форме сборной Германии

Не будет преувеличением сказать, что Вольтемаде был одним из самых универсальных форвардов в Европе в прошлом сезоне, поэтому неудивительно, что «Бавария» активно пыталась подписать его в начале трансферного окна.

Он был одним из всего лишь шести игроков из пяти ведущих лиг (сыгравших 900 минут), которые в среднем наносили не менее 2 ударов, выполняли не менее 7 касаний мяча в штрафной площади соперника и создавали минимум 1 опасный момент с игры в среднем за матч. Это трансферное окно было для «Ньюкасла» разочаровывающим, но заключение сделки по Вольтемаде стало впечатляющим способом смягчить ситуацию на «Сент-Джеймс Парк».

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst