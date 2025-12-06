ФОТО. Режим полной концентрации. Как Шахтер готовился к игре с Колосом

У 15-м туре УПЛ Колос примет Шахтер. Игра пройдет 6 декабря в 15:30 в Ковалевке на арене Колос.

Шахтер подходит к заключительному поединку первого круга как лидер чемпионата Украины. После 14 туров горняки набрали 31 очко и имеют лучшую разницу голов: 37–12. Подопечные Арды Турана мощно провели ноябрь и добыли 5 побед в УПЛ и Лиге конференций УЕФА, однако в предыдущем матче прервали серию, сыграв вничью с Кривбассом (2:2), голами в составе оранжево-черных отметились Олег Очеретько и Егиналду. Самым результативным футболистом Шахтера в текущем сезоне остается Кауан Елиас, у которого 10 забитых мячей и 4 голевые передачи (5 голов и 2 ассиста в УПЛ).

Колос проводит успешную первую половину сезона и после 14 туров занимает 4-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. Команда Руслана Костышина одержала 6 побед и 5 ничьих при 3 поражениях и имеет 23 очка (разница мячей: 16–12). Сейчас у ковалевцев открыта 5-матчевая беспроигрышная серия, в частности в последних они победили Кудривку (3:1) и Динамо (2:1), а в прошлом туре на выезде поделили очки с Оболонью (0:0). Главным бомбардиром Колоса в этом сезоне является 28-летний нападающий Юрий Климчук, у которого 9 забитых мячей во всех турнирах (7 голов в УПЛ). Отметим, что из-за дисквалификации в предстоящей встрече ковалевцам не поможет защитник Максим Максименко.

Шахтер и Колос в чемпионате Украины встречались 13 раз: 11 побед у горняков, 1 ничья, 1 поединок выиграли ковалевцы. Общая разница мячей: 33–12 в пользу оранжево-черных.

19 апреля команды играли в УПЛ на Арене Львов. Матч проходил не по сценарию горняков: еще в первом тайме они дважды пропустили от Рравая и Цурикова, ответив на это голом Марлона Гомеса. После перерыва также было 3 мяча и в той же пропорции: в составе ковалевцев отличились Велетень и Боливар, за горняков с пенальти забил Кевин – 2:4.

На матче Колос – Шахтер будет работать бригада арбитров во главе с Максимом Козыряцким. Ассистенты – Дмитрий Запороженко и Ярослав Трихлиб. Арбитр VAR – Роман Блавацкий.