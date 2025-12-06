Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Режим полной концентрации. Как Шахтер готовился к игре с Колосом
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 14:34 | Обновлено 06 декабря 2025, 14:56
102
0

ФОТО. Режим полной концентрации. Как Шахтер готовился к игре с Колосом

Матч 15-го тура пройдет 6 декабря в 15:30 в Ковалевке

06 декабря 2025, 14:34 | Обновлено 06 декабря 2025, 14:56
102
0
ФОТО. Режим полной концентрации. Как Шахтер готовился к игре с Колосом
ФК Шахтер

У 15-м туре УПЛ Колос примет Шахтер. Игра пройдет 6 декабря в 15:30 в Ковалевке на арене Колос.

Шахтер подходит к заключительному поединку первого круга как лидер чемпионата Украины. После 14 туров горняки набрали 31 очко и имеют лучшую разницу голов: 37–12. Подопечные Арды Турана мощно провели ноябрь и добыли 5 побед в УПЛ и Лиге конференций УЕФА, однако в предыдущем матче прервали серию, сыграв вничью с Кривбассом (2:2), голами в составе оранжево-черных отметились Олег Очеретько и Егиналду. Самым результативным футболистом Шахтера в текущем сезоне остается Кауан Елиас, у которого 10 забитых мячей и 4 голевые передачи (5 голов и 2 ассиста в УПЛ).

Колос проводит успешную первую половину сезона и после 14 туров занимает 4-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. Команда Руслана Костышина одержала 6 побед и 5 ничьих при 3 поражениях и имеет 23 очка (разница мячей: 16–12). Сейчас у ковалевцев открыта 5-матчевая беспроигрышная серия, в частности в последних они победили Кудривку (3:1) и Динамо (2:1), а в прошлом туре на выезде поделили очки с Оболонью (0:0). Главным бомбардиром Колоса в этом сезоне является 28-летний нападающий Юрий Климчук, у которого 9 забитых мячей во всех турнирах (7 голов в УПЛ). Отметим, что из-за дисквалификации в предстоящей встрече ковалевцам не поможет защитник Максим Максименко.

Шахтер и Колос в чемпионате Украины встречались 13 раз: 11 побед у горняков, 1 ничья, 1 поединок выиграли ковалевцы. Общая разница мячей: 33–12 в пользу оранжево-черных.

19 апреля команды играли в УПЛ на Арене Львов. Матч проходил не по сценарию горняков: еще в первом тайме они дважды пропустили от Рравая и Цурикова, ответив на это голом Марлона Гомеса. После перерыва также было 3 мяча и в той же пропорции: в составе ковалевцев отличились Велетень и Боливар, за горняков с пенальти забил Кевин – 2:4.

На матче Колос – Шахтер будет работать бригада арбитров во главе с Максимом Козыряцким. Ассистенты – Дмитрий Запороженко и Ярослав Трихлиб. Арбитр VAR – Роман Блавацкий.

По теме:
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
Туран и Костышин выбрали стартовые составы на матч Колос – Шахтер
Шахтер Донецк Колос Ковалевка Колос - Шахтер тренировка фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 06 декабря 2025, 06:55 6
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер

Михаил Федунов присоединился к тренерскому штабу Костюка

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06 декабря 2025, 07:43 5
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»

Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров

Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06.12.2025, 14:47
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Футбол | 06.12.2025, 07:47
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
Футбол | 06.12.2025, 11:44
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 9
Футбол
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 12
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем